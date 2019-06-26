В России стали реже фиксировать проступки по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») Кодекса РФ об административных правонарушениях. Их число за год сократилось на 10%, сообщили News.ru в МВД России.

Количество пресечённых правонарушений, предусмотренных статьёй 20.1 КоАП РФ, в 2017 году составило более 962 тысяч, в 2018-м — свыше 870 тысяч, в период с января по март 2019 года — более 222 тысяч, — сообщили представители министерства.

По данным ведомства, наибольшее количество таких правонарушений пресечено полицейскими на территории Центрального федерального округа. Это объясняется тем, что данный регион — наибольший по количеству субъектов и численности населения. В его составе Москва, Московская, Воронежская, Белгородская, Тульская области и др. Однако темпы перехода граждан к общественному порядку здесь уступают общероссийским почти вдвое. Так, в 2017 году в ЦФО фиксировали свыше 252 тыс. правонарушений, в то время как в 2018 году — более 239 тыс. За первые три месяца текущего года — около 64 тыс.

Наименьшее число хулиганов выявлено в Дальневосточном федеральном округе. В 2017 году — более 35 тыс. правонарушений, в 2018 году — свыше 34 тыс. В период с января по март этого года полицейские пресекли около 8 тыс. случаев, сообщили в МВД РФ.

Статья 20.1 КоАП РФ предполагает штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток. Если же действия хулигана связаны с неповиновением полицейским, размер штрафа увеличивается до 2500 рублей или арестом на 15 суток.

Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, — так выглядит новая редакция данной статьи в КоАП РФ.

Наказание за хулиганские действия есть и в Уголовном кодексе РФ, статья 213. Однако она существенно отличается от трактовки хулиганства из Кодекса РФ об административных правонарушениях. Хулиганство в УК характеризуется грубым нарушением общественного порядка, применением насилия к гражданам и т.д. Такое хулиганство должно быть совершено по мотиву национальной, расовой и иной вражды либо с применением оружия.

На снижение преступлений, в частности мелкого хулиганства, могут оказать влияние различные факторы, объясняют эксперты. В прошлом году Россия принимала чемпионат мира по футболу, и это сыграло роль в падении числа составленных протоколов по хулиганству. По мнению ведущего партнёра Центра правовых услуг «Регус» Ильи Кожевникова, спортивный турнир косвенно повлиял на снижение мелких правонарушений.

На мой взгляд, на снижение количества мелкого хулиганства повлияли принятые меры для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в нашей стране, а именно дополнительные меры, направленные на обеспечение правопорядка, профилактику и пресечение правонарушений. Илья Кожевников ведущий партнёр Центра правовых услуг «Регус»

Меры административного наказания за хулиганство традиционно входит в профилактику совершения преступлений. На практике участковые привлекают по данной статье людей в качестве профилактики совершения более тяжкого преступления, предусмотренного статьёй 213 УК. В полиции считают, что человека лучше привлечь к штрафу, надеясь на то, что в дальнейшем он не станет совершать преступления.

Как правило, административно-наказуемое деяние применяется там, где не имеет смысла для уголовной репрессии, но при этом есть однозначное нарушение закона, — объясняет проработавший в милиции глава коллегии адвокатов «Корчаго и партнёры» Евгений Корчаго. — В большинстве случаев на практике такие действия совершают лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Мелкое хулиганство может быть выявлено благодаря сотрудникам полиции либо при помощи инициативных обращений граждан.