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«Продавец» картины Куинджи на Avito оказался шутником

twitter.com/@RT_russian

общество [ версия для печати ]

Объявление на Avito о продаже похищенной из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи оказалось шуточным. Его автором оказался торговец антиквариатом.

С Александром связались журналисты «Комсомольской правды». В переписке он заявил, что решил проверить, «зайдёт ли шутка».  По его словам, звонков от полиции ему пока не поступало. Мужчина также рассказал, что в момент кражи находился дома, пишет «КП».

Как писал News.ru, объявление о продаже картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» появилось вскоре после того, как вечером 27 января полотно было похищено из зала Третьяковской галереи. Неизвестный мужчина в костюме музейного работника на глазах у посетителей снял картину со стены, вынул из рамы и спокойно вышел из зала. 

В полиции уже составили фоторобот преступника со слов очевидцев, ориентировка разослана во все подразделения московской полиции. Установлено, что у вора имелся сообщник, поджидавший его на автомобиле. В Москве введён план «Перехват». В Следственном комитете считают, что у картины есть заказчик. На причастность к «краже века» проверяются в том числе сотрудники галереи. МВД возбудило уголовное дело по статье 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Максимальное наказание по этой статье — 15 лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. рублей.

Третьяковская галерея экстренно внесла полотно в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Это необходимо, чтобы исключить возможный вывоз картины за границу. Кроме того, решается вопрос о досрочном закрытии выставки Куинджи.


#кража #АрхипКуинджи #картина
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