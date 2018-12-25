Приплывший на Чукотку американец улетел в Москву

https://news.ru/storage/news/f735744db35cfbd53f29eac11ec31439/a2e8b683-2c99-43f6-9719-ccbbff5eb297_850.jpg Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Анадырский городской суд инициировал процесс экстрадиции гражданина США Джона Мартина, который приплыл на Чукотку на лодке и был задержан российскими пограничниками.

Решением суда американец отправлен в Москву, где его поместят в центр временного содержания иностранцев, а затем экстрадируют, как только будут готовы необходимые документы, сообщает пресс-служба управления ФССП по Чукотскому автономному округу.

3 августа российские пограничники задержали мужчину, который нелегально пересёк границу на лодке. Американец пояснил, что он — житель Аляски, путешествовал по реке Юкон и случайно оказался в открытом море, после чего его вынесло к берегам Чукотки.

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