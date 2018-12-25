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Приплывший на Чукотку американец улетел в Москву

Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Анадырский городской суд инициировал процесс экстрадиции гражданина США Джона Мартина, который приплыл на Чукотку на лодке и был задержан российскими пограничниками.

Решением суда американец отправлен в Москву, где его поместят в центр временного содержания иностранцев, а затем экстрадируют, как только будут готовы необходимые документы, сообщает пресс-служба управления ФССП по Чукотскому автономному округу.

3 августа российские пограничники задержали мужчину, который нелегально пересёк границу на лодке. Американец пояснил, что он — житель Аляски, путешествовал по реке Юкон и случайно оказался в открытом море, после чего его вынесло к берегам Чукотки.

Ранее News.ru сообщал о том, что Санта-Клаус вторгся в воздушное пространство России.


#сша #россия #экстрадиция
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