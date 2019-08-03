https://static.news.ru/photo/e8df831c-b600-11e9-83ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили проведение несанкционированного шествия ЛГБТ-активистов в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошёл на Дворцовой площади. Участники акции намеревались организовать колонну и направиться в сторону Невского проспекта. Полицейские остановили их и призвали прекратить незаконное шествие. Через некоторое время они начали задерживать активистов, сообщает « Интерфакс ».

Незадолго до этого представители ЛГБТ-сообщества провели серию одиночных пикетов. В этом полиция им не препятствовала.

Ранее News.ru писал, что активистам не удалось согласовать с городскими властями место проведения своей акции. Кроме того, в администрации сочли нечёткой формулировку цели митинга.