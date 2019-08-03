Сотрудники правоохранительных органов предотвратили проведение несанкционированного шествия ЛГБТ-активистов в Санкт-Петербурге.
Инцидент произошёл на Дворцовой площади. Участники акции намеревались организовать колонну и направиться в сторону Невского проспекта. Полицейские остановили их и призвали прекратить незаконное шествие. Через некоторое время они начали задерживать активистов, сообщает «
Незадолго до этого представители ЛГБТ-сообщества провели серию одиночных пикетов. В этом полиция им не препятствовала.
Ранее News.ru писал, что активистам не удалось согласовать с городскими властями место проведения своей акции. Кроме того, в администрации сочли нечёткой формулировку цели митинга.