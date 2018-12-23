«Пастор» устроил секту в московской коммуналке

https://news.ru/storage/news/1c3dfb5151477c9f2f650d8d3b20e9c7/fcd2affe-f8ae-4f1e-842c-2d7569d7319f_850.jpg district of Krasnoyarsk/2010:08:26/Global Look Press

Трёхкомнатная коммунальная квартира на севере Москвы превратилась в место культа. Мужчина по имени Владимир Агеев, называющий себя пастором церкви Рождества Христова, купил одну из комнат и начал проводить там шумные ритуалы своей секты.

На возмущение соседей «пастор» ответил проклятиями. Жильцы квартиры, устав от богослужений, толп адептов и очереди в туалет, подали в суд иск с формулировкой «о прекращении религиозной деятельности в коммунальной квартире». По мнению собственников, Агеев пытается выжить их с жилплощади. «Пастор» уже предлагал купить одну из комнат за 2,5 млн рублей.

Однако адвокатом жильцов оказался Олег Царёв — человек, имя которого неоднократно фигурировало в делах о рейдерских захватах квартир. Не исключено, что квартира, стоимость которой составляет около 8 млн рублей, стала объектом борьбы преступных группировок, сообщают «Вести».

Ранее News.ru писал, что молодой священник из Новосибирской области Андрей Крашенинников разгневал прихожан необычными просьбами, которые стал публиковать в социальных сетях после прибытия на служение в храм города Болотное. Местные верующие сочли желания батюшки нескромными, а его поведение с комментаторами — оскорбительным.