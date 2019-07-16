Вода поднялась в реках Кува и Большая Амзя Пермского края. В результате инцидента произошло подтопление зданий и участков в селе Кува Кудымкарского района и селе Акбаш Бардымского района, сообщили в местном МЧС.
ЧП затронуло по 11 частных домов в каждом населённом пункте, передаёт
По данным ведомства, никто не пострадал. Жизнедеятельности сёл также ничего не угрожает.
Причиной произошедшего стали сильные дожди. Спасатели рекомендовали местным жителям собрать вещи и документы, чтобы подготовиться к действиям при ухудшении ситуации.
Ранее, как писал News.ru, синоптики предрекли Центральной полосе России сильные грозовые ливни. Их пик придётся на 17 июля.