https://static.news.ru/photo/40980fd8-a7fc-11e9-9727-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Вода поднялась в реках Кува и Большая Амзя Пермского края. В результате инцидента произошло подтопление зданий и участков в селе Кува Кудымкарского района и селе Акбаш Бардымского района, сообщили в местном МЧС.

ЧП затронуло по 11 частных домов в каждом населённом пункте, передаёт РИА Новости .

По данным ведомства, никто не пострадал. Жизнедеятельности сёл также ничего не угрожает.

Причиной произошедшего стали сильные дожди. Спасатели рекомендовали местным жителям собрать вещи и документы, чтобы подготовиться к действиям при ухудшении ситуации.

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