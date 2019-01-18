Депутаты введут права на электросамокаты

https://news.ru/storage/news/2abff96e721ee702d1b89663e1aba8de/5c8f5b0b-eb20-4a84-9686-cfc6339aff67_850.jpg Виталий Белоусов/РИА Новости

Использование индивидуального транспорта пропишут в ПДД

Депутаты Госдумы обсудили необходимость внесения изменений в законодательство по регулированию правил дорожного движения малого электротранспорта. К этой категории транспортных средств относятся моноколёса, сегвеи, гироскутеры и электросамокаты.

Парламентарии и эксперты пообщались с представителями Министерства транспорта, ГИБДД, коллегами из мэрии Москвы, Мосгортранса, ЦОДД, МЦК, департамента ЖКХ, Мосгорпарка и представителями бизнеса и общественности.

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев («Единая Россия») рассказал, что пользование электроавтомобильными устройствами нужно ввести в правила ПДД: «Скорости, например, велоскутеров сопоставимы со скоростями машин. Это нужно как-то регулировать».

Также он рассказал о том, что в Госдуме будет создана рабочая группа по подготовке предложений о регулировании использования малого электротранспорта.

«Результаты обсуждения будут направлены в правительство России. В дальнейшем создадим рабочую группу, которая совместно с органами власти обсудит то, как может быть прописана конструкция использования малого электротранспорта, как она будет внесена в правила дорожного движения, в закон и техрегламент», — сказал депутат.

Руководитель велоклуба «Яуза» Алексей Сидоров сообщил News.ru, что только за 2018 год было продано больше 32 тыс. электросамокатов и около 10 тыс. моноколес, а также сопоставимое число гироскутеров и других средств.

По его словам, есть предложение ввести получение прав на пользование малым электротранспортом, но пока законодательно это не уточнено.

«Депутаты должны проработать этот вопрос», — сказал он.

Эксперты предлагают выделить такой индивидуальный электротранспорт в отдельную категорию с соответствующими правами и ограничениями в использовании. В частности, планируется разрешить движение по велодорожкам. А также ввести возрастное ограничение — разрешить использование только с 18 лет. Обсуждается и вопрос скоростных ограничений — общественные организации на круглом столе предложили ввести ответственность за превышение «скорости движения потока» — 40 км/ч.

Глава Союза пешеходов Владимир Соколов в разговоре с News.ru предложил признать электросамокаты мопедами и распространить на их водителей все необходимые действия правил дорожного движения.

Ранее стало известно о первом уголовном деле, возбуждённом против водителя электросамоката, который сбил насмерть пешехода. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По их данным, инцидент с электросамокатом произошел в июле. На нем 34-летний москвич задавил пешехода — 88-летнего мужчину. Дело возбудили только сейчас. Пенсионер погиб на месте происшествия. Владельца электросамоката ждёт суд.