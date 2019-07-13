Фото: Мосфильм

Пресс-служба Московского метрополитена сообщила, что северный вестибюль станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена работает только на выход. Причиной тому стал футбольный матч.

Северный вестибюль станции «Спартак» временно работает только на выход пассажиров. Для входа, пожалуйста, пользуйтесь южным вестибюлем, — говорится в Twitter-аккаунте столичного метро. В 19:00 мск начался матч между московским «Спартаком»...