Стало известно, как изменились цены на квартиры в Москве за месяц «ИНКОМ-Недвижимость»: за месяц квартиры в Новой Москве подешевели на 2%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Квадратный метр в новостройках Новой Москвы в апреле по сравнению с мартом подешевел на 2%. А за год снижение составило 3,1%. Об этом NEWS.ru сообщил директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков. Причина — сокращение программ субсидированной, в том числе околонулевой ипотеки от застройщиков и, как следствие, снижение спроса.

В Новой Москве предложение оценивается в среднем в 228,1 тыс. руб. за один квадратный метр. Это минус 2% за месяц и минус 3,1% за год. На рынке новостроек старой Москвы средняя стоимость одного метра в апреле составила 346,6 тыс. руб. Она, напротив, выросла на 1,1% по отношению к мартовскому показателю. Но за год упала на 6,4%, — сказал Кочетков.

В Подмосковье средняя цена квадратного метра — 172,2 тыс. руб.. За месяц она упала всего на 0,3%, за год — на 1,1%.

Для сравнения: на вторичном рынке квадратный метр стоит в среднем 274,9 тыс. руб. в старой Москве, 201,8 тыс. руб. в Новой Москве, 138,6 тыс. руб. в Подмосковье, говорит Кочетков. Одна из причин такой разницы между первичным и вторичным жильем в том, что хозяева последнего — обычные граждане, которые могут быстро снизить цену при упавшем спросе. А вот у застройщиков уже есть согласованные с финансирующими стройки банками планы по прибыли, и они так быстро цены изменить не могут.

При этом с точки зрения получения инвестиций эксперт не рекомендует покупать квартиру прямо сейчас (цены на жилье могут упасть еще). Но если вопрос приобретения жилья актуален, откладывать его не стоит, говорит представитель риелторской компании. Да, околонулевая ипотека исчезла, но зато теперь не надо переплачивать 20–30% за саму квартиру, как это было при такой ипотеке. И можно приобрести первичку по ставке от 5,7% годовых. Можно также воспользоваться предложением траншевой ипотеки (когда первые год-два нет ежемесячных платежей или они минимальны, что очень удобно для накоплений и позволит потом полностью или частично погасить ипотеку).

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил NEWS.ru, что снижение цен на 10% не было бы для застройщиков критичным. Он добавил, что в прошлом году девелоперы даже были готовы платить банкам вознаграждения, чтобы снизить ставки по ипотеке для обеспечения спроса. Также экс-советник Министерства экономики РФ Евгений Надоршин советовал подождать с покупкой квартиры до 2024 года.