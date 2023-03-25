Военные базы США в Сирии подверглись ракетной атаке Al Mayadeen: базы США на сирийских месторождениях подверглась ракетному обстрелу

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Военные базы США на территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетной атаке. Об этом сообщает расположенный в Ливане телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники. По имеющимся данным, несколько ракет взорвались на территории баз, расположенных на газовом месторождении «Коник» и на нефтяном месторождении «Аль-Омар».

Как передает корреспондент телеканала, после обстрела над месторождением «Коник» кружат американские военные вертолеты.

Ранее сообщалось, что 23 марта один американский контрактник погиб, еще пятеро военнослужащих США и один контрактник были ранены в результате нападения БПЛА на базу международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии. Американцы предположили, что беспилотник был иранского происхождения.

После этого ВВС США нанесли серию авиационных ударов по объектам Сирии, предположительно связанным с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). В Пентагоне подчеркнули, что Штаты предприняли «соразмерные и продуманные действия», направленные на ограничение эскалации и минимизацию потерь.