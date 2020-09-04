Власти Сирии поставили под удар россиян в Тартусе

Порт в сирийском Тартусе, который управляется российскими инвесторами, может повторить судьбу морской гавани в Бейруте из-за хранения взрывоопасных веществ. Об этом предупредила бывший руководитель департамента по борьбе с наркотиками Министерства здравоохранения Сирии Маджида Аль-Хомси, которая указала на многолетнюю нерешённость вопроса с хранением этих материалов. Есть версия, что химические вещества попали на склады контрабандным путём.

О том, что взрывоопасные вещества, которые хранятся на одном из складов в Тартусе, были ввезены в Арабскую Республику незаконным способом, рассказала Аль-Хомси. Бывший чиновник предупредила, что материалы могут стать причиной сильного взрыва из-за случайного пожара, и подчеркнула необходимость их срочной утилизации. Она указала на способность этих веществ произвести взрыв такого же масштаба, который потряс гавань в Бейруте 4 августа. Тогда причиной происшествия стала аммиачная селитра.

Впрочем, таможенные структуры Тартуса отрицают всякую причастность к появлению взрывоопасных материалов в одном из терминалов порта. Более того, после бейрутской трагедии официальный Дамаск поспешил уверить, что в гавани нет никаких веществ, которые бы представляли опасность для окружающих. В частности, о том, что повторение бейрутского взрыва в сирийском порту невозможно, заявил министр транспорта Арабской Республики Али Хаммуд.

Противоречие в оценках ставит вопрос о необходимости повторного расследования, говорят наблюдатели. Взрывоопасные вещества остались в Тартусе после того, как туда в сентябре 2014 года были доставлены сотни посылок с 7 тыс. кг стирального порошка и сырья, которое используется для производства моющих средств. Местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечают, что эти компоненты нередко используются в производстве наркотиков. Тогда было начато дело по поводу того, кому именно предназначался этот груз. Оно было закрыто в марте 2015 года.

Тартус Mil.ru

После бейрутской трагедии российские инвесторы Тартуса, как сообщали арабские СМИ, заявили, что готовы в кратчайшие сроки помочь всем коммерческим судам, которые должны были проходить через разрушенный взрывом ливанский порт. Российские представители отмечали, что площадь Тартуса составляет около 3 млн кв. м. и имеет достаточную пропускную способность, чтобы стать реальной альтернативой порту в Бейруте.

Компания «Стройтрансгаз» заключила с Дамаском контракт на 49 лет для участия «в управлении Тартусом и в его расширении». Общая стоимость соглашения, по открытым данным, превысила $500 млн. Сделка включила в себя работы по расширению ресурсов порта в северной его части и модернизацию инфраструктуры. В результате, пропускная способность Тартуса в будущем должна увеличиться с 4 до 38 млн тонн грузов в год. Отмечалось, что опыт работы с российской компанией в этом порту в будущем может быть распространён и на другие гавани Сирии.