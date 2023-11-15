В ЦАХАЛ рассказали о находках в больнице «Аш-Шифа» Армия Израиля заявила, что нашла в больнице «Аш-Шифа» технику и штаб ХАМАС

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ходе операции израильские военные обнаружили в здании больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа вооружение, военное оборудование и командный штаб, принадлежащие палестинскому радикальному движению ХАМАС, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ, передает ТАСС. Он также подчеркнул, что израильские военные продолжают осуществлять тщательный обыск в больнице с учетом разведывательных данных.

В ходе наших операций мы обнаружили в больнице вооружение, разведданные, военную технику и оборудование. Также был найден командный штаб и средства связи, принадлежащие ХАМАС. В настоящее время наши разведслужбы проводят проверку оборудования и материалов, — отметил Хагари.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в крупнейшем в секторе Газа медицинском центре «Аш-Шифа» началась «точная и целенаправленная» операция израильской армии. Она утверждает, что военные стараются «не навредить гражданским». О начале штурма больницы израильская армия заранее уведомила медперсонал «Аш-Шифы». Сообщение последовало после того, как военные вплотную приблизились к медицинскому комплексу.

В ЦАХАЛ уточнили, что Израиль «находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданскими лицами в Газе». Там отметили, что Армия обороны Израиля помогала в «широкомасштабной эвакуации» больницы и поддерживала постоянный диалог с ее руководством, а главная задача заключается в «разгроме ХАМАС и спасении заложников».