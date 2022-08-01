В Багдад введены войска на фоне протестов

Фото: Andrea DiCenzo/dpa/Global Look Press

В столицу Ирака – Багдад – введены войска в связи с очередным захватом парламента шиитскими активистами. При этом в Минобороны страны подчеркнули, что армия находится на службе народа и не вмешивается в политику, сообщает телеканал Al-Hadath.

В ведомстве отметили, что задачи силовиков состоят в пресечении любых нарушений безопасности, защите демонстрантов, а также государственной и частной собственности.

В канцелярии премьер-министра страны Мустафы аль-Каземи, в свою очередь, заявили, что против протестующих не должны использоваться как боевые, так и резиновые пули и дымовые шашки.

Ранее сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра ворвались в здание парламента, расположенное в особо охраняемой Зеленой зоне Багдада. Они выступают против выдвижения на пост премьер-министра Ирака Мухаммада ас-Судани.

Протестующие заявили, что не покинут здание парламента до тех пор, пока не будут выполнены все их требования. Основными из них являются роспуск законодательного органа власти и создание переходного правительства, в котором не будет лиц, замешанных в коррупции. Кроме того, активисты настаивают на смене руководства Верховного судебного совета, препятствующего, по их мнению, проведению реформ.

Политический кризис в Ираке тянется с прошлой осени: тогда по итогам парламентских выборов политические силы страны не смогли сформировать новое правительство. Весной 2022 года из парламента страны Ирака вышел крупнейший блок, возглавляемый Муктадой ас-Садром.