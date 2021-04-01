У Китая проснулся аппетит к авиабазам Израиля

В Израиле разгорелся скандал вокруг очередной сделки с китайскими инвесторами. В центре внимания оказалась местная авиастроительная компания Airpark, подписавшая в 2019 году меморандум о взаимопонимании с корпорацией из КНР — Commercial Aircraft Corporation of China (Comac), которая находится под американскими санкциями. Поводом для возмущения внутри еврейского государства послужил не только тот факт, что сделка прошла мимо Министерства обороны, но и то, что Airpark вовлечена в проект по соседству с важнейшей авиабазой Увда.

Факт того, что между предпринимателями двух стран в 2019 году была заключена сделка, стал известен благодаря появившемуся в израильских СМИ расследованию. Подписантом с китайской стороны выступила известная Comac, которая попала в санкционные списки США во времена Дональда Трампа, а точнее — в последние недели его президентства. Вместе ещё с восемью компаниями она очутилась в чёрных списках из-за близости к оборонно-промышленному комплексу КНР. Вести учёт предпринимателей, близких к «оборонке» Китая или подконтрольных его военному ведомству, предписывает американский закон 1999 года. Несмотря на то что санкции США касаются главным образом американских инвестиций, Израилю как одному из важнейших союзников в регионе могут сделать предупреждение.

Volkmar Heinz/ZB/Global Look Press

Неслучайно израильские официальные лица говорят о том, что данные о сделке, состоявшейся два года назад, грозят подорвать двусторонние отношения с Вашингтоном, который по-прежнему рассматривает Пекин в качестве одного из главнейших стратегических соперников. Ситуацию усугубляет то, что Министерство обороны еврейского государства, по-видимому, было не в курсе того, что представители Airpark решились подписать меморандум с китайскими бизнесменами. Кроме того, источники издания Haaretz утверждают, что соответствующим образом не были уведомлены ни канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ни Совет национальной безопасности страны. Это может свидетельствовать либо о халатности, либо о том, что соглашение стало результатом использования коррупционных каналов.

Брешь в израильской «оборонке»

Остроту ситуации придаёт то, что совсем недавно израильский оборонно-промышленный комплекс потряс крупнейший скандал с теневой продажей дронов-камикадзе китайским клиентам. Общая служба безопасности (ШАБАК) задержала как минимум 20 человек по подозрению в незаконном сбыте «летающих смертников», которых в еврейском государстве производят две компании — Israel Aerospace Industries (IAI) и Aeronautics. Несмотря на то что разведывательные ведомства присвоили этому досье высокий уровень секретности, прессе некоторые подробности истории всё-таки стали известны. Так, по этим данным, объём осуществлённых в КНР продаж достигал миллионов долларов, а в самой схеме были якобы задействованы как сотрудники наиболее крупных компаний местной «оборонки», так и отставные официальные лица.

Если структуры ШАБАК отчитались об успешной операции, то вопрос о возможном повторении подобных историй не закрыт. За последние годы набралось около 130 стран, куда еврейское государство поставляло свою оборонную продукцию. Эти пункты назначения власти Израиля предпочитают скрывать, ссылаясь на национальное законодательство. Крайне закрытым остаётся и сам процесс принятия решений по поводу оружейных поставок. В связи с этим военный эксперт Ричард Сильверстайн отмечал , что скандал вокруг продажи дронов-камикадзе КНР — только один в целой череде эпизодов.

В прошлом было множество аналогичных проблемных продаж Китаю, многие из которых разозлили США. Израиль играет в опасную игру, развивая торговлю с Китаем и одновременно пытаясь сохранить тесные отношения с США, — полагает Сильверстайн.

На этом фоне история с Comac не выглядит такой уж удивительной.

Ключи к авиабазе

Опасения, что сделка Airpark с китайцами может всерьёз и надолго подорвать связи с США, тем не менее имеют все основания. Дело в том, что израильской компании был доверен контракт по строительству завода гражданских самолётов недалеко от базы израильских ВВС Увда на юге страны. И как следует из сообщений ивритоязычных СМИ, сделка с китайской стороной «напрямую касается» этого авиационного проекта: стратегическая инфраструктура, как утверждается, оказалась частично доступна представителям Comac.

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Сложившаяся ситуация выглядит особенно комично с учётом той критики , которая раздавалась в Израиле по поводу заключённого недавно между властями КНР и Ирана соглашения о всестороннем сотрудничестве на 25 лет и, в частности, касаемо пункта о военном сотрудничестве и обмене разведданными.

В прошлом трения с США вызвали израильско-китайские договорённости об эксплуатации портов Хайфа и Ашдод. После того как морской инфраструктурой плотно занялись предприниматели из КНР, Пентагон направил властям еврейского государства предупреждение о необходимости защищаться от нежелательных и опасных вложений из-за рубежа. На этом фоне в Израиле даже было создано некоторое подобие совета по контролю над иностранными инвестициями. Однако позже оказалось, что структура выполняет малоэффективную и почти что декоративную роль.

Общий характер действий Израиля свидетельствует, что число скандалов вокруг китайского участия в чувствительных проектах со временем может только вырасти. Похоже, что ближневосточный союзник США сам слабо заинтересован в том, чтобы фильтровать активность китайских инвесторов. Тем более что это хорошая возможность отомстить Вашингтону за все послабления, на которые он оказался готов в ситуации с иранскими властями.