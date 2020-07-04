Рухани обязал жителей Ирана носить маски

https://static.news.ru/photo/849442fe-be00-11ea-a8c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Рухани ввёл новые ограничения в связи с распространением коронавируса. С 5 июля жители страны обязаны носить маски при посещении общественных мест и государственных учреждений.

Нарушителям этого правила будет отказано в предоставлении услуг.

Государственные служащие не должны обслуживать людей, которые не носят маски, а работников, которые их не носят, следует отправлять домой, — цитирует Reuters заявление Рухани в эфире иранского телевидения.

Президент добавил, что организации, не соблюдающие санитарные меры будут закрываться на неделю.

Рухани также призвал иранцев не скрывать заражение коронавирусом, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции.

С начала пандемии COVID-19, в Иране выявлено свыше 237 тысяч случаев заражения. За это время вылечились около 200 тысяч человек, а количество летальных исходов превысило 11,4 тысячи.

Всего в мире коронавирусом заразились 11 млн человек. В первую тройку по уровню заболеваемости входят США, Бразилия и Россия (более 2,7 млн, около 1,5 млн и 674,5 тысячи заболевших соответственно). В первой десятке также Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве Ирана назвали предварительные сроки завершения пандемии. В ведомстве предположили, что она может растянуться на два-три года.