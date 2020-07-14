Сеть по отмыванию денег, которая помогала сирийскому правительству держаться на плаву долгие годы, базируется в Москве, говорится в расследовании международной неправительственной организации Global Witness. По её данным, важным посредником в теневых схемах президентского дворца выступает проживающий в РФ бизнесмен Мудалал Хури, который внесён в западные санкционные списки. Его подозревают не только в помощи сирийской программе химического оружия, но и в контроле над сложной сетью офшорных структур.

Хури считают связанным с финансовыми схемами официального Дамаска с 1990-х, однако широко о его деятельности заговорили после того, как Минфин США внёс его в чёрные списки за помощь сирийскому режиму. В свежем расследовании Global Witness говорится , что Хури может быть задействован в сложных схемах, обеспечивающих жизнеспособность Башара Асада и его окружения. Согласно выводам расследователей, предприниматель не только работал над пополнением кошелька Асада и помогал ему избегать международных санкций, но и участвовал в развитии предполагаемых сирийских арсеналов химического оружия. В этом смысле внимание Global Witness привлекли подставные компании — одна на Кипре и две другие на Британских Виргинских островах. Что наиболее интересно, эксперты НПО полагают, что Хури действует с молчаливого согласия российских спецслужб.

Для того чтобы управлять этой сетью, Хури требовалось молчаливое одобрение со стороны российского руководства, потому что в России невозможно заниматься транзакциями в пользу иностранного государства или иностранных акторов без такого согласия. Если говорить о Хури, он, как кажется, имеет давние связи с российской внешней разведкой, которые только укрепляются со временем, — говорится в докладе Global Witness.

В основе «бизнеса» Хури лежит сложная сеть банков, вполне законных фирм и офшорных структур, которую он начал строить ещё в 1990-х, отмечается в расследовании. По этим данным, сирийский предприниматель при поддержке тесного круга соратников и родственников использовал все эти организации для перемещения денег и осуществления различных платежей официального Дамаска, скованного международными санкциями. За эти годы Хури и его окружение скупили доли в нескольких банках на постсоветском пространстве и создали множество «декоративных» компаний, полагают в Global Witness.

Интересно, что именно в окружении Хури «засветились» некоторые средства, по-видимому, фигурировавшие в расследовании Сергея Магнитского. На это указывает независимый Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Сам Хури, по этим данным, контактировал с людьми, связанными с делом сотрудника Hermitage Capital.

Что касается производства нервно-паралитических веществ для официального Дамаска, то, как предполагается, у Хури были налажены связи с российскими исследователями, вовлечёнными в создание соответствующих химических агентов, а также с производителями этих веществ, однако эксперты Global Witness подчёркивают: они не нашли прямых доказательств того, что Хури был напрямую причастен к закупке химикатов или их прекурсоров специально для сирийского правительства.

Cpl. Dalton Swanbeck/Global Look Press

Имя Хури фигурировало и в одной связке с семьёй Махлуф — одним из наиболее влиятельных алавитских кланов, родственников Асада. Как следует из расследовательских материалов Global Witness, Махлуфы не были лишены интереса к Москве. Так, эксперты международной НПО ранее заподозрили , что несколько членов влиятельной семьи приобрели недвижимость на десятки миллионов долларов в российской столице. Характер приобретений указывал, по их мнению, на отмывание денег и камуфлирование денежных потоков между Россией и Сирией. По мнению Global Witness, схема открывала возможность перемещения средств в другие юрисдикции, например, такие как страны Евросоюза, где члены семьи Махлуф также находятся под санкциями. Фигурой, помогавшей с приобретением недвижимости в Москве, мог оказаться Хури, полагают расследователи.

Сейчас в условиях действия американского «закона Цезаря», запрещающего любого рода сотрудничество с Дамаском и дающего базу для введения санкций за подобные контакты против государств и юридических лиц, теневые схемы помощи становятся только более востребованными.