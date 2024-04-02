При пожаре в 16-этажном жилом доме погибли 25 человек Haber Global: 25 человек погибло при пожаре в жилой многоэтажке в Стамбуле

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При пожаре в 16-этажном жилом доме в Стамбуле погибли 25 человек, сообщает Haber Global. Также сообщается о восьми пострадавших, семеро из которых получили серьезные травмы. Состояние троих пострадавших оценивается, как тяжелое.

Отмечается, что инцидент произошел 2 апреля. Возгорание началось на первом этаже здания в помещении, где располагался ночной клуб. Там проводился ремонт и как минимум 15 погибших были рабочими.

Ранее крупный пожар произошел на промышленной площадке Уралмашзавода в Екатеринбурге, огонь охватил 4500 квадратных метров. Известно, что кровля обрушилась на 300 квадратных метрах. На месте работало 64 специалиста и 22 единицы техники.

До этого возгорание произошло в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана. Загорелась кровля здания. В оперативных службах передавали, что из вуза эвакуировали людей. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.

Ранее семья с двумя детьми погибла в пожаре в Башкирии. Огонь охватил жилой дом, баню и два автомобиля. Спасатели по прибытии на место обнаружили без признаков жизни мать, ее двухлетнюю дочку, годовалого сына и дедушку. На месте работал 31 специалист, были задействованы 12 единиц техники.

Также сообщалось о пожаре в доме в Туапсе в Краснодарском крае. Спасатели нашли тела троих погибших при разборе завалов. Ими оказались 80-летний хозяин дома, его 78-летняя супруга и их 51-летний сын.