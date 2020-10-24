https://static.news.ru/photo/00bf9a7e-15f7-11eb-bd86-fa163e074e61_660.jpg Фото: 41.mchs.gov.ru

На границе провинций Казвин и Хамадан на западе Ирана произошло землетрясение.

По данным иранских сейсмологов, эпицентр располагался в 114 км от одноимённого с провинцией административного центра Казвина и в 107 км от столицы Хамадана. Очаг находился на глубине около 10 км. Ближайший город Авадж расположен в 25 км от эпицентра.

Подземные толчки впервые зафиксировали в 15:04 по местному времени (14:34 мск). Магнитуду землетрясения оценили в 5,4, передаёт РИА Новости. Экстренные службы Ирана пока не получали сообщений о жертвах и разрушениях.

18 октября подземный толчок магнитудой 4,8 произошёл в Кемеровской области России, писал NEWS.ru. Эпицентр землетрясения находился примерно в 13 километрах к северо-западу от Киселёвска, седьмого по числу жителей города области. Специалисты связывают сейсмическую активность в Кузбассе с горными работами.