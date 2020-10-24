На границе провинций Казвин и Хамадан на западе Ирана произошло землетрясение.
По данным иранских сейсмологов, эпицентр располагался в 114 км от одноимённого с провинцией административного центра Казвина и в 107 км от столицы Хамадана. Очаг находился на глубине около 10 км. Ближайший город Авадж расположен в 25 км от эпицентра.
Подземные толчки впервые зафиксировали в 15:04 по местному времени (14:34 мск). Магнитуду землетрясения оценили в 5,4,
18 октября подземный толчок магнитудой 4,8 произошёл в Кемеровской области России, писал NEWS.ru. Эпицентр землетрясения находился примерно в 13 километрах к северо-западу от Киселёвска, седьмого по числу жителей города области. Специалисты связывают сейсмическую активность в Кузбассе с горными работами.