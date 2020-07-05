Израильская система ПВО перехватила выпущенную из сектора Газа ракету

https://static.news.ru/photo/a1c61310-bef1-11ea-a3b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/idfonline

Ракету, которую палестинские радикалы запустили из сектора Газа вечером 5 июля по территории Израиля, перехватила система ПВО.

Ракета была запущена по израильской территории из сектора Газа. Она была перехвачена системой ПВО Армии обороны Израиля, — цитирует ТАСС заявление израильской армии.

Ранее NEWS.ru писал, что палестинские радикалы из сектора Газа попытались атаковать территорию Израиля. О ракетном обстреле предупредили сработавшие возле сектора Газа сирены тревоги. Государственное израильское радио KAN сообщило, что информации о пострадавших не поступало.

Палестинские радикалы регулярно запускают ракеты по территории Израиля. Еврейское государство отвечает на провокации. Так, в сентябре 2019 года Израиль нанёс массированные удары по Газе в ответ на обстрелы. Позже все КПП на границе между Израилем и сектором Газа вернулись к работе.

28 января 2020 года президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме.

Еврейское государство, согласно «сделке века», должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

29 июня 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова сесть за стол переговоров с палестинцами. По его словам, многие арабские страны надеются, что Израиль и Палестина начнут переговоры. При этом, по его мнению, аннексия части Западного берега реки Иордан не станет препятствием для достижения мира. Премьер также призвал палестинцев не тратить ещё одно десятилетие на попытки уничтожить Израиль и поддержать мирный план Трампа, писал NEWS.ru.