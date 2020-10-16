Из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории

https://static.news.ru/photo/50315faa-0fe1-11eb-bf92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Global Look Press

Ракета выпущена из Газы по территории Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

Одна ракета была выпущена по израильской территории из сектора Газа, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ЦАХАЛ.

В Израиле считают, что за этим стоят палестинские радикалы. При этом отмечается, что сирены воздушной тревоги сработали ранее 16 октября в районе сельхозпоселения Нетив-Хаасара у границы.

Как писал NEWS.ru, родственники трёх израильских подростков, похищенных и убитых в 2014 году, обратились с иском против палестинского движения ХАМАС. Сумма требований к группировке составила 520 миллионов шекелей (около $155 млн).