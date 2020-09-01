Иран рискует скомпрометировать российских посредников

Судьба иранской ядерной сделки была в центре повестки прошедшего 1 сентября заседания Совместной комиссии Ирана и «пятёрки» иностранных посредников, к которым относятся РФ, Британия, ФРГ, Китай и Франция. Несмотря на оптимистичные заявления российского дипведомства по итогам встречи о том, что все подписанты соглашения по-прежнему привержены его выполнению, много вопросов остаётся по поводу того, как поведёт себя в среднесрочной перспективе Тегеран. Исследователи допускают: республика может вернуться к идее ядерного потенциала.

Об итогах переговоров первым сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его оценкам, заседание Совместной комиссии продемонстрировало, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) «полностью привержены ядерной сделке и полны решимости сделать всё возможное для её сохранения».

Мероприятие прошло на уровне политических директоров под председательством генсека внешнеполитической службы Евросоюза Хельги Шмид. Делегацию от России возглавил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Участники переговоров обсудили весь спектр вопросов вокруг СВПД, который накопился со времён последнего заседания, состоявшегося в конце февраля 2020 года. Отдельное внимание было уделено желанию США задействовать механизм восстановления санкций Совета безопасности ООН против Ирана и продлить оружейное эмбарго, срок действия которого, по всем правилам, заканчивается 18 октября.

Пока участники СВПД проводили заседание в Вене, официальный представитель правительства Ирана Али Рабии выступил с заявлением, что иранское руководство «следит за поведением всех стран, и любое присоединение к односторонним незаконным действиям (США. — NEWS.ru) будет рассматриваться как нарушение наиболее очевидного консенсуса мирового сообщества по международному праву». Чиновник пообещал, что его страна «в случае необходимости» даст соразмерный ответ. Кому было адресовано подобное предупреждение, из заявления Рабии не совсем понятно.

Roshan Norouzi/Global Look Press

В западной исследовательской среде полагают, что планы США «оживить» санкционный механизм трудны в исполнении, однако Иран действительно может принять жёсткие меры в том случае, если американцы добьются успеха в восстановлении хотя бы части ооновских мер. Вполне вероятно, при таком сценарии Тегеран покинет как СВПД, так и Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Среди иранских чиновников есть широкий консенсус по поводу того, что условия ядерной сделки не подлежат пересмотру: она ни в коем случае не может быть дополнена какими-либо дополнительными условиями — на чём настаивает администрация президента Дональда Трампа. Готовность Ирана обсуждать эту тему будет признаком слабости.

Помимо разрыва договоров, Иран вполне может решиться на усиление сдерживающих аспектов ядерной программы и предпринять попытки расширить своё влияние в странах Ближнего Востока — чтобы отправить чёткий сигнал США. Впрочем, аналитики, на которых ссылается в своём докладе вашингтонский центр «Атлантический совет», полагают, что администрация Штатов вряд ли пойдёт на военную конфронтацию с Ираном, потому что «это поставит под угрозу поворот США в сторону Азии, который одобряют как республиканцы, так и демократы». Кроме того, военный конфликт с Ираном заставит Америку увязнуть на Ближнем Востоке как минимум ещё на десять лет.

Впрочем, перспективу пока что не проясняет даже возможная смена американской администрации. Аналитики полагают, что, даже если по итогам ноябрьских выборов в США к власти придёт демократ Джо Байден, период, который можно будет использовать для потенциальной разрядки с Ираном, будет очень кратковременным: президент-реформист Хасан Рухани останется на своём посту до 2021 года. Следующий глава иранской исполнительной власти, вероятно, станет сторонником жёсткой линии. И прийти с ним к пониманию окажется крайне тяжело.