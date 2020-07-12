Халед аль-Мишри был переизбран главой Госсовета Ливии

https://static.news.ru/photo/21249d78-c44e-11ea-a45e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hamza Turkia/Global Look Press

Действующий председатель Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри в воскресенье, 12 июля, был переизбран на третий срок.

Как сообщает портал Al-Wasat, голосование проходило в штаб-квартире совета в Триполи. Аль-Мишри, представляющего Партию справедливости и строительства (политическое крыло филиала исламистской ассоциации «Братья-мусульмане», запрещена на территории РФ), поддержали 73 члена ВГС.

Аль-Мишри был избран на первый срок в качестве председателя ВГС в апреле 2018 года и переизбран на этот пост через год.

В Ливии уже несколько лет существуют два органа исполнительной власти — Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет на востоке страны, пользующийся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНС) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Как ранее писал NEWS.ru, постпред РФ при ООН Василий Небензя осудил распространение ложной информации о действиях России в Ливии со стороны спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Турко Уильямса.