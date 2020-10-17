Более десяти человек погибли в результате взрыва в Афганистане

https://static.news.ru/photo/d80d70d0-1126-11eb-ab63-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/TOLOnews

В городе Фирозкох на территории западной афганской провинции Гор неподалёку от участка полиции произошёл взрыв. В результате пострадали более 100 человек, 12 погибли. Об этом журналистам 18 октября сообщили представители Министерства внутренних дел Афганистана.

По одной из версий местной полиции, причиной взрыва мог стать заминированный автомобиль.

Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за взрыв, передаёт телеканал Tolo News.

Как ранее писал NEWS.ru, во время двойного удара авиации по базе боевиков в афганской провинции Кундуз как минимум 30 мирных граждан погибли и получили ранения. Как рассказали очевидцы, один удар был нанесён в районе Никпай уезда Ханабад.