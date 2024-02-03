Власти Ирака отреагировали на авиаудары США по территории страны Власти Ирака назвали актом агрессии авиаудары США по территории страны

Фото: Senior Airman Gaspar Cortez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Удары американских ВВС по приграничным районам Ирака являются актом агрессии против государства и нарушением его суверенитета, заявил представитель правительства страны Басема аль-Авади. По его словам, США атаковали места дислокации иракских сил безопасности и населенные пункты с мирными жителями. Он отметил, что в результате авиаудара погибли 16 человек, передает Al Arabiya.

Американская администрация совершила новый акт агрессии против Ирака и нарушила его суверенитет, поскольку бомбардировкам подверглись места дислокации наших сил безопасности в регионах Акашат и Эль-Каим, а также соседние населенные пункты, в которых проживают гражданские, — сказал аль-Авади.

Представитель правительства также обвинил в создании угрозы безопасности для Ирака международную коалицию, которая, по его словам, отклонилась от предоставленного ей мандата. Он подчеркнул, что ее присутствие на иракской территории спровоцировало вовлечение республики в региональные конфликты.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший ранее заявил, что Вашингтон должен вывести войска из стран Ближнего Востока, чтобы избежать конфликта в регионе. Так он отреагировал на решение главы государства Джо Байдена нанести удары по Ираку и Сирии. Кеннеди-младший призвал оставить американские войска только в тех странах, которые обратились к Вашингтону с такой просьбой. По его мнению, глава Белого дома поддерживает «политику оккупации путем экономического шантажа». Он призвал решать вопросы дипломатическими методами.