Физики назвали чёрные дыры «окнами в будущее»

https://news.ru/storage/news/74dd8c2c7a17ababeed36b08ea8bf8b3/811532c2-ae98-48a9-b3ac-880a841a0e39_850.jpg M. Weiss/Chandra X -ray Center/Global Look Press

Компьютерная модель чёрной дыры

Учёные из университета Пенсильвании в Филадельфии предложили новое объяснение тому, что происходит с материей, которая попадает в чёрную дыру. По их мнению, она появляется во Вселенной снова, только в далёком будущем.

Физики использовали теорию петлевой квантовой гравитации, которая описывает поведение материи на квантовом уровне, чтобы представить, как чёрная дыра может выглядеть изнутри. Согласно их расчётам, центральная часть объекта будет находиться в будущем по сравнению с остальной Вселенной, где она выглядит, как белая дыра.

Последний объект — гипотетический антипод черной дыры, который постоянно выбрасывает материю. Согласно теории специалистов, белые дыры соединяют центры чёрных дыр в прошлом Вселенной с её будущим, а всё, что попадает за горизонт событий, мгновенно переносится вперёд во времени благодаря гравитационному замедлению.

Следами этого процесса космологи из университета Марселя считают быстрые радиовспышки от неизвестного источника, которые астрономы впервые зафиксировали десять лет назад, а также космические лучи сверхвысоких энергий, природа которых пока остаётся загадкой, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Земля рискует превратиться в сверхплотное небесное тело размером всего 100 м в поперечнике. Такой сценарий возможен, в случае если эксперименты учёных, и, в частности, работы с ускорителем частиц запустят катастрофическую цепь событий.