Стала причина смерти московского рэпера Murda Killa

https://static.news.ru/photo/51db9e90-c69b-11ea-a3a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/murda187

Московский музыкант Максим Решетников, известный как рэпер Murda Killa, умер от асфиксии, вызванной смесью алкоголя и лекарств. Ему было 27 лет.

О причинах смерти артиста сообщается в его паблике «ВКонтакте». Отмечается, что он также страдал астмой.

После трагической гибели матери в 2013 году, что произвело сильнейшее впечатление на него, и отразилось на его творчестве, Максим употреблял антидепрессанты и транквилизаторы под присмотром врачей, — говорится в сообщении.

О смерти рэпера стало известно 14 июля. Максим Решетников несколько дней не выходил на связь, после чего его друзья отправились к нему домой, писал NEWS.ru.