Стала причина смерти московского рэпера Murda Killa

Московский музыкант Максим Решетников, известный как рэпер Murda Killa, умер от асфиксии, вызванной смесью алкоголя и лекарств. Ему было 27 лет.
О причинах смерти артиста
После трагической гибели матери в 2013 году, что произвело сильнейшее впечатление на него, и отразилось на его творчестве, Максим употреблял антидепрессанты и транквилизаторы под присмотром врачей, — говорится в сообщении.
О смерти рэпера стало известно 14 июля. Максим Решетников несколько дней не выходил на связь, после чего его друзья отправились к нему домой, писал NEWS.ru.
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