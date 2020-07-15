Музыка

Стала причина смерти московского рэпера Murda Killa

15:54, 15 июля 2020
Фото: vk.com/murda187

Московский музыкант Максим Решетников, известный как рэпер Murda Killa, умер от асфиксии, вызванной смесью алкоголя и лекарств. Ему было 27 лет.

О причинах смерти артиста сообщается в его паблике «ВКонтакте». Отмечается, что он также страдал астмой.

После трагической гибели матери в 2013 году, что произвело сильнейшее впечатление на него, и отразилось на его творчестве, Максим употреблял антидепрессанты и транквилизаторы под присмотром врачей, — говорится в сообщении.

О смерти рэпера стало известно 14 июля. Максим Решетников несколько дней не выходил на связь, после чего его друзья отправились к нему домой, писал NEWS.ru.

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