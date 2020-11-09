Паша Климат: я не знал об Ольге Бузовой, пока она не начала петь мои песни

Паша Климат — молодой композитор и текстовик, автор «Под звуки поцелуев», Wi-Fi и других хитов Ольги Бузовой. Кроме того, музыкант работает с Клавой Кокой, Еленой Темниковой, Лолитой и другими звёздами.

Как композитор стал сотрудничать с Бузовой? В чём секрет богатства Украины качественными музыкантами? Сколько стоят нетленные хиты? На эти и другие вопросы Паша Климат ответил в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

— Украина уже не первый год становится источником качественной музыки не только для себя, но и для других стран, включая Россию. В чём секрет украинцев?

— Хороший вопрос! Сам не раз над этим задумывался. Наверное, секрет в свободолюбии, в постоянном желании искать что-то новое и необычное. Пытаемся не ставить себе рамки, не боимся ошибаться. У нас так во всём. С выбором президента тоже самое (смеётся).

Российский шоу-биз: кто капризнее всего?

— Вы работали со многими звёздами из России. Кто самый сговорчивый, а кто наиболее капризный?

— Мне как-то сделали комплимент: «Паша, с вами невозможно не договориться». Так что я всех пытаюсь выслушать и понять, и, если действительно «капризы» обоснованы, то что-то меняю в тексте или мелодии. Обычно это приходиться делать с крупными артистами, такими как Клава Кока, Оля Бузова. Они, бывает, просят отредактировать какую-нибудь строчку, чтобы было ближе к их образу. Я ведь им предлагаю демоверсию в своей манере, то как оно у меня родилось. А вот, например, Серябкина недавно выпустила мою песню, так она там сама всё редактировала под себя, меня не просила даже. Иногда исполнителей приходиться убеждать в том, что тут должна быть именно эта строчка, а не та, что они предлагают.

— А как происходит презентация материала для звёзд и его выбор?

— Со всеми по-разному, конечно. С кем-то напрямую, с кем-то через менеджеров. Например, с Артик и Асти напрямую общаемся, а если нужно Ханне что-то показать, то скидываю демо Пашу. Так что общаемся не только через менеджеров, а и через мужей артистов (смеётся).

— А сколько стоят ваши песни?

— Это вопрос, на который я не могу дать точный ответ. Всё зависит от того, кто просит и что просит. Бывали случаи, когда мне озвучивали тему и я сразу отказывался, даже не интересуясь, сколько готовы за это платить. А бывало наоборот, брался за интересную идею, соглашаясь на сравнительно небольшие суммы. Но в любом случае стоимость песни исчисляется в тысячах долларов. С некоторыми артистами работаем по роялти. Я пишу песни вместе с напарником Николаем Журавлёвым. Он отвечает за аранжировки, я — за слова и мелодии. А недавно взял себе в соавторы своего давнего друга рэпера Сергея Рудого. Вместе мы быстрее разгоняем идеи до полноценной песни.

Хит-парад его мыслей: как родились нетленки Бузовой

— Вы — автор нетленки Ольги Бузовой. Как пришла идея написать песни именно ей?

— А у меня и мысли даже не было писать песню Ольге Бузовой. Я больше скажу, я на тот момент не сильно даже знал, кто это. Просто слышал что-то про «Дом-2» и персонажей оттуда. У нас в Украине на то время она не была так известна, как вот в последствии после всех этих моих песен (смеётся). Я просто пишу песни о своих переживаниях либо впечатлениях, либо где-то у кого-то подслушаю какую-то интересную историю, либо прочитаю что-то: зацепила какая-то фраза, и ты её развиваешь до масштабов песни. В то время в основном через менеджера работал, он всем показывал мои работы. И вот одна из них дошла до ушей Оли, и ей понравилось. А потом вторая дошла, потом третья, и сейчас я уже точно не помню, сколько моих песен у неё.

— Певица становится мишенью для хейтеров. В том числе по строчкам критикуют и её песни. Но с дугой стороны у неё огромная аудитория фанатов, которые разбирают слова хитов на цитаты. Вы ощущаете себя неким классиком в популярной музыке?

— Я об этом стараюсь вообще не думать, меня больше увлекает сам процесс написания, чем анализ своих позиций в поп-музыке.

— Готовите ли вы новый хит для Бузовой?

— В том-то и дело, что я редко пишу песни конкретно под кого-то, в основном это непривязанный к какому-либо образу артиста порыв мысли, который в конечном итоге обрамляется в песню. А дальше уже песня ищет своего исполнителя, ну или исполнитель ищет песню и останавливает свой выбор на моей. Но Оле обязательно ещё что-то напишу (смеётся).

О современной музыке и разнице между «нашими» и «западными»

— Как вы вообще относитесь к современной музыке?

— Смотря что мы имеем ввиду под понятием «современная музыка». Скорее всего у нас с вами абсолютно разные исполнители в плейлистах будут, но и то, и то современно. Я часто черпаю вдохновение в музыке, которая с поп-индустрией вообще никак не связана. Могу сказать одно: мне очень сложно слушать что-то на русском, я сразу же начинаю вслушиваться в каждую строчку и рассматривать её с профессиональной точки зрения, и меня это бесит. Невозможно расслабиться, когда лежишь, например, на пляже. Поэтому отдаю предпочтение зарубежной музыке или вообще музыке без слов.

В украинском языке есть такая пословица «що занадто, то не здраво»: в переводе «что чересчур, то не здраво». Я считаю, что должна быть разная музыка: и развлекательная, и поучительная, и чтобы просто расслабиться без слов. Как я уже говорил, в общем, на все случаи жизни.

— Что наша эстрада должна перенять у западной?

— Мне кажется, для начала нужно отказаться от этого слова «эстрада». От него веет вот этими пыльными советскими кулисами, скрипучими досками на сцене, сидячим недвижимым залом на бархатных креслах, который, как на заседаниях партии, аплодирует только к концу песни. Мне больше нравится слово «артист» — художник. Вот за кем интересно наблюдать. А перенять я бы посоветовал вот эту первичность, чтобы не копировали проверенные рабочие ходы в песнях, а не боялись экспериментировать и создавать своё неповторимое звучание.

— Писали ли вы песни для западных исполнителей? Есть ли такие планы?

— Для западных исполнителей ещё не писал, но вот в прошлом году довелось поработать на студии в Берлине с ребятами, которые сотрудничают с мировыми звёздами. Мы писали материал для одного украинского исполнителя. Опыт и впечатления получил колоссальные. А насчёт мечты, я бы хотел создать здесь, в Украине, музыкальный проект, который выйдет впоследствии на мировую арену.