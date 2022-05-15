«Две Бабы Яги и „Азовсталь“»: Захарова о номере Украины на Евровидении Захарова оценила номер Украины на Евровидении-2022

Украинская группа Kalush Orchestra на Евровидении-2022 / Фото Nderim Kaceli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала победу украинской хип-хоп группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе Евровидение, который прошёл в Италии. В своём Telegram-канале она назвала выступление «брейк-дансом с кричалками» про металлургический комбинат «Азовсталь». Дипломат выразила мнение, что без победы Украины картина случившегося со страной «была бы не полной».

Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы не полной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две Бабы Яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь». Европа аплодирует стоя. Занавес, — сказала она.

Евровидение-2022 проводилось в итальянском Турине. Победила в конкурсе украинская группа Kalush Orchestra, набрав 631 балл. Второе и третье места заняли исполнители из Великобритании и Испании соответственно.

Группа Kalush Orchestra выступает на стыке хип-хопа и фолка. Украинские музыканты изначально считались фаворитами соревнования. Песня Stefania посвящена матери лидера группы и всем матерям Украины.

В конце выступления в финале Евровидения Kalush Orchestra попросила помочь Мариуполю и людям, которые находятся на заводе «Азовсталь». Организаторы конкурса не стали дисквалифицировать группу, расценив их поступок как гуманитарный жест, а не политический.