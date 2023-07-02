В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности, следует из данных, размещенных на сайте Гидрометцентра. Вечером 2 июля в столичном регионе ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 17 м/с.

По данным Гидрометцентра, «желтый» уровень погодной опасности продлится с 21:00 2 июля по 21:00 3 июля. До и после этого времени в Москве и области ожидается благоприятная погода.

Как сообщил ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, следующая неделя в Москве будет теплой и солнечной. Он добавил, что температура воздуха ожидается в районе 22–27 градусов, в понедельник и четверг могут выпасть осадки.

До этого сообщалось, что в ряде регионов Роcсии это лето будет аномально жарким — столбики термометра могут подняться до плюс 40 градусов.

Как отметил Шувалов, подобная температура возможна только в южных регионах страны и на крайнем юге Сибири. Cиноптик подчеркнул, что сейчас невозможно с полной уверенностью говорить о географическом положении волн тепла летом.