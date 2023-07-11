Полиция оцепила территорию у Военной академии Генштаба ВС РФ в Москве РЕН ТВ: территория в районе Академии Генштаба Минобороны РФ на юге Москвы оцеплена

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

РЕН ТВ сообщает, что сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию в районе Академии Генштаба Минобороны РФ на юге Москвы. По данным телеканала, кинологи осматривали припаркованные автомобили. В Сети появилось видео с места событий.

Проверку начали после получения анонимного сообщения о взрывном устройстве на данной территории, в данный момент опасных предметов не обнаружено, сообщает РЕН ТВ.

В мае в здании Министерства обороны России, расположенном в центре Москвы, произошел пожар. Возгорание случилось на одном из балконов. По данным Агентства городских новостей «Москва», причиной задымления стал пуск генератора. Задымление случилось в результате технологического процесса, пожара внутри здания не было.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что 3 мая в Москве от анонимов поступило более тысячи сообщений о минированиях, все они оказались ложными. Основная часть сообщений касалась социальных объектов в сфере образования, здравоохранения, полиции и военкоматов.

В конце того же месяца восемь районных судов Москвы эвакуировали из-за сообщений о минировании. Все угрозы отказались ложными. В первых числах апреля эвакуационные мероприятия прошли в 10 столичных школах из-за сообщений о заложенных бомбах. Ни одно из них не подтвердилось.