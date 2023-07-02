Следующая неделя в Москве будет теплая и солнечная, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Он добавил, что температура воздуха ожидается в районе 22–27 градусов, в понедельник и четверг могут выпасть осадки.
Следующая неделя будет теплая и солнечная, с минимальными осадками, которые придутся только на понедельник и четверг. Температура в течение недели составит 22–27 градусов тепла, вот такую вполне июльскую погоду можно ожидать. Давление будет расти, сейчас оно проходит самую нижнюю точку, а потом будет расти и достигнет 740–744 мм рт. ст. к концу недели. Поскольку циклон успокаивается и гроз не ожидается, ждать сильных порывов ветра не приходится, — рассказал Шувалов.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов Роcсии предстоящее лето будет аномально жарким — столбики термометра могут подняться до плюс 40 градусов.
Как отметил Шувалов, подобная температура возможна только на юге страны и на крайнем юге Сибири. Cиноптик подчеркнул, что сейчас невозможно с уверенностью говорить о географическом положении волн тепла летом.