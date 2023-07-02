Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве на следующей неделе Синоптик Шувалов заявил, что погода в Москве на следующей неделе будет с минимальными осадками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следующая неделя в Москве будет теплая и солнечная, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Он добавил, что температура воздуха ожидается в районе 22–27 градусов, в понедельник и четверг могут выпасть осадки.

Следующая неделя будет теплая и солнечная, с минимальными осадками, которые придутся только на понедельник и четверг. Температура в течение недели составит 22–27 градусов тепла, вот такую вполне июльскую погоду можно ожидать. Давление будет расти, сейчас оно проходит самую нижнюю точку, а потом будет расти и достигнет 740–744 мм рт. ст. к концу недели. Поскольку циклон успокаивается и гроз не ожидается, ждать сильных порывов ветра не приходится, — рассказал Шувалов.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Роcсии предстоящее лето будет аномально жарким — столбики термометра могут подняться до плюс 40 градусов.

Как отметил Шувалов, подобная температура возможна только на юге страны и на крайнем юге Сибири. Cиноптик подчеркнул, что сейчас невозможно с уверенностью говорить о географическом положении волн тепла летом.