Синоптик предупредил москвичей об арктическом вторжении Синоптик Леус: Москву в апреле ждут серьезные арктические вторжения

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Москву в апреле ожидают арктические вторжения, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, температура воздуха в этом месяце все равно останется в пределах климатической нормы, так как в другие дни в столице тепло.

В Москве серьезные арктические вторжения ожидаются в начале второй и третьей декады месяца. Похолодание в эти периоды нивелирует тепло других дней, поэтому температурный режим в столице во втором весеннем месяце окажется в рамках климатической нормы, — заявил Леус.

Он отметил, что в апреле холода возвращаются не так мощно, как в марте. Однако случается это во втором месяце весны довольно часто. Более холодную, чем обычно, погоду синоптик прогнозирует на севере Сибири и Якутии.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сказал, что выходные в Москве будут дождливыми. По его словам, температура будет держаться на отметке в 8–10 градусов. Шувалов добавил, что давление будет колебаться от 740 до 745 мм ртутного столба.