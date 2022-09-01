В Москве автобус с людьми столкнулся с грузовиком и загорелся Автобус с людьми столкнулся с грузовиком на Калужском шоссе в Москве и загорелся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столкновение грузовика с маршрутным автобусом произошло в районе 46-го километра Калужского шоссе в Москве, сообщили NEWS.ru в столичном главке МВД. В результате аварии автобус загорелся. Двое граждан получили травмы, их передали врачам для оказания помощи. Полицейские устанавливают причины происшествия.

Около 13 часов 15 минут в районе 46-го километра Калужского шоссе произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным автобусом. <...> В результате столкновения маршрутный автобус загорелся, — сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что усилиями спасателей пожар на площади 20 кв. м был потушен. В ликвидации возгорания участвовало две единицы специальной техники.

1 сентября произошло смертельное ДТП в подмосковной Истре на улице Ленина. Водитель мусоровоза во время выезда с прилегающей территории наехал на двух девочек 2017 и 2019 года рождения. По предварительной информации, это случилось в тот момент, когда женщина шла с детьми на линейку. Одна из девочек скончалась на месте, вторую госпитализировали, однако ее также не удалось спасти. По данному факту прокуратура Московской области начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Сети также появилось видео момента ДТП.