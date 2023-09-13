Как выглядят новые станции метро «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская»

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Станция «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро

Мэр Москвы Сергей Собянин 7 сентября открыл три новые станции метро на севере Люблинско-Дмитровской линии: «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская». По его словам, с 2011 года линия стала в два раза больше — на ней построили 12 новых станций. Сейчас ее общая протяженность составляет более 43 километров.

Станция «Яхромская» находится у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы, «Лианозово» — на пересечении Дмитровского шоссе и Дубнинской улицы, а «Физтех» расположился севернее бульвара Академика Ландау и стал самой северной станцией столичного метрополитена. С открытием станции «Физтех» город стал ближе для 175 тысяч жителей района Северный и подмосковного города Долгопрудный. Кроме того, пользоваться этой станцией могут студенты и преподаватели Московского физико-технического института (МФТИ), а также сотрудники технопарка «Физтехпарк».

Открытие новых станций до 50 процентов снизит нагрузку на станцию «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии, до 36 процентов — на станцию «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линий метро, а также позволит сократить интенсивность движения машин по Дмитровскому и Алтуфьевскому шоссе.