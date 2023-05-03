Хирург раскрыл детали двойной операции москвичке на сердце и кишечнике Онколог Хитров: москвичке за одну операцию удалили раковую опухоль и восстановили сердце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи столичного стационара МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского смогли за одну операцию решить две проблемы 65-летней пациентки: сосудистую и онкологическую, рассказал NEWS.ru хирург-онколог Николай Хитров. Изначально женщина поступила на лечение из-за болей в сердце, опухоль толстой кишки обнаружили у нее случайно во время обследования.

Поступила 65-летняя женщина с жалобами на боли в области груди. Как выяснилось, ранее у нее была выявлена ишемическая болезнь сердца, ставшая причиной болей. После проведенного обследования у женщины выявили выраженное и протяженное сужение сосудов сердца из-за атеросклероза. Также специалисты обнаружили у неё опухоль толстой кишки на ранней стадии, — рассказал Хитров.

Операция прошла под общим наркозом. За время действия анестезии женщине восстановили кровоток в артериях, из-за которых она ощущала боль в сердце, и удалили злокачественное новообразование. Благодаря ранней диагностике онкологического заболевания женщине не пришлось проходить курс химиотерапии.

В послеоперационном периоде москвичке назначили препараты для разжижения крови и предотвращения образования тромбов. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана под наблюдение врача-онколога.

Ранее проктолог Михаил Данилов рассказал, что употребление большого количества красного мяса и переработанных мясных продуктов, колбасы, копченостей и фастфуда увеличивает риск развития рака толстой кишки. Он пояснил, что риск возникновения рака кишечника также увеличивается при недостаточном потреблении растительной клетчатки — свежих овощей, фруктов и злаков.