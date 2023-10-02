Человек погиб на оранжевой ветке метро в Москве Человек погиб при падении на пути на станции метро «Профсоюзная» в Москве

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Человек погиб, упав на пути на станции «Профсоюзная» Калужско-Рижской линии метро в Москве, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные медицинских служб. Из-за происшествия было временно остановлено движение поездов от станции «Октябрьская» до «Новых Черемушек».

На «Профсоюзной» на пути упал человек, он скончался от полученных травм, — рассказал собеседник агентства.

Подробности происшествия не приводятся. Позднее движение на Калужско-Рижской линии было восстановлено.

Ранее сообщалось о том, что вечером 15 сентября на станции «Печатники» Московского метрополитена пассажир случайно упал на рельсы. Благодаря тому, что мужчина успел вовремя сгруппироваться, он остался жив. Судя по опубликованной в Сети видеозаписи, пассажир самостоятельно выбрался из-под наехавшего на него поезда.

Также в мае на Кольцевой линии метро на станции «Белорусская» пьяный мужчина упал на пути и выжил после того, как ему на помощь пришел другой москвич, спрыгнувший на рельсы и начавший сигнализировать машинисту приближающегося поезда, чтобы тот остановился. Пострадавшего госпитализировали.