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Михаил Щипанов
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Александр Круглов
Российский боец Омари Ахмедов (19-4-1) победил по очкам американца Зака Каммингса (23-7). Стоить заметить, что судьи единогласно отдали победу 31-летнему спортсмену.
The Wolverine! @Omari_Akhmedov adds another W at #UFC242. Watch LIVE on @UFCFightPass NOW! pic.twitter.com/wFkgiyuiAV— UFC (@ufc) 7 сентября 2019 г.
The Wolverine! @Omari_Akhmedov adds another W at #UFC242. Watch LIVE on @UFCFightPass NOW! pic.twitter.com/wFkgiyuiAV
19:50. Добрый вечер, друзья! Пока мы все в ожидании главного карда, который начнётся в 21:00 по московскому времени, предлагаем вам вместе с нами вспомнить уже состоявшиеся бои на турнире UFC 242 в Абу-Даби и понаблюдать за предстоящими.
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Российский боец казахского происхождения Дамир Исмагулов 31 августа одержал победу в Китае над бразильцем Тьягу Мойзесом. Однако лёгкая на вид победа обернулась для него серьёзной травмой, которая потребует операции. О прошедшем поединке, планах перейти в новый вес, вызове Зубайре Тухугову, ошибке Хадиса Ибрагимова и, конечно, предстоящем бое Хабиба Нурмагомедова Исмагулов рассказал в эксклюзивном интервью News.ru.
— Какие впечатления у вас остались от визита в Китай: от турнира и от страны в целом?
— Всегда думал, что Китай — это страна, где всё по-другому, но, когда...
UFC 242: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье. Онлайн-трансляция