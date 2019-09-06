Российский боец Омари Ахмедов (19-4-1) победил по очкам американца Зака Каммингса (23-7). Стоить заметить, что судьи единогласно отдали победу 31-летнему спортсмену.

 

19:50. Добрый вечер, друзья! Пока мы все в ожидании главного карда, который начнётся в 21:00 по московскому времени, предлагаем вам вместе с нами вспомнить уже состоявшиеся бои на турнире UFC 242 в Абу-Даби и понаблюдать за предстоящими.

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