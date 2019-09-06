Российский боец казахского происхождения Дамир Исмагулов 31 августа одержал победу в Китае над бразильцем Тьягу Мойзесом. Однако лёгкая на вид победа обернулась для него серьёзной травмой, которая потребует операции. О прошедшем поединке, планах перейти в новый вес, вызове Зубайре Тухугову, ошибке Хадиса Ибрагимова и, конечно, предстоящем бое Хабиба Нурмагомедова Исмагулов рассказал в эксклюзивном интервью News.ru.

— Какие впечатления у вас остались от визита в Китай: от турнира и от страны в целом? — Всегда думал, что Китай — это страна, где всё по-другому, но, когда...