Советы Родниной после смерти отца Хабиба Нурмагомедова вызвали гнев в Сети

Депутата Госдумы и трёхкратную олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Ирину Роднину пользователи Сети забросали гневными комментариями за её советы носить «маску и перчатки», которые она дала после смерти отца Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Роднина заявила, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова послужит уроком для тех, кто не соблюдает карантинные меры во время пандемии коронавируса. Она заявила, что «если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома, то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям».

Пользователи Сети не оценили совет фигуристки и забросали гневными вопросами, о том, где она сама была во время карантина.

Сама-то где сидела на карантине? В загородном доме 300 кв. м + 5 на участок? А у людей однокомнатные квартиры без балкона, комнаты в общежитии. Ты там посиди три месяца, посмотрим, что ты пищать будешь потом, — возмутился один из комментаторов.

Другие выразили сомнение, что бывшая фигуристка сама сидела дома до 16 июня. По их мнению, нравоучения в этой ситуации неуместны, это даже похоже на «укол в сторону отца, что он не сидел дома и заболел», пишет «Царьград».

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по боевому самбо, умер 3 июля на 58-м году жизни.

О его смерти 3 июля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В последние недели тренер находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали у него осложнения после COVID-19. Друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов рассказал, что тот не смог выйти из второй комы и пережил два инсульта. При этом отметил, что врачи сделали всё возможное, чтобы помочь ему, писал NEWS.ru.