После долгой и продолжительной болезни в московской больнице скончался отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. Выдающий наставник, воспитавший десятки чемпионов и попавший в Книгу рекордов России, стал жертвой осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ещё недавно пышущий здоровьем, крепкий 57-летний мужчина перенёс тяжелейшую пневмонию, операцию на сердце и до последнего сражался за свою жизнь. Обнадёживающие новости о том, что он пришёл в сознание и вот-вот пойдёт на поправку сменились трагичным сообщением Рамзана Кадырова. Уход из жизни Нурмагомедова-старшего — это не только трагедия всего Кавказа, но и потеря для всего мира спортивных единоборств. NEWS.ru выражает глубокие соболезнования родным и близким Абдулманапа Магомедовича и вспоминает те качества, благодаря которым он останется в доброй памяти тысяч людей.

Отец

Верность своим принципам, вера в бога, твёрдый характер и воля к победе, готовность защищать до последнего семью и близких — те качества, благодаря которым Хабиб Нурмагомедов стал кумиром миллионов мусульман. Их с раннего детства прививал его отец. Он учил Хабиба не только бороться, но и быть мужчиной, отвечать за свои слова и профессионально относиться к делу. С первых шагов на ковре, которые Хабиб совершил в возрасте двух лет, и до его последнего поединка в октагоне против Дастина Порье отец находился рядом.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Когда Абдулманапу было отказано в американской визе, вынужденный обходиться без его советов в углу Хабиб чувствовал себя некомфортно. Возможно, присутствие отца и его умение погасить нервное напряжение смогли бы предотвратить скандальную драку стенка на стенку в Лас-Вегасе после боя с Конором Макгрегором. Нурмагомедов-старший мечтал, чтобы Хабиб одержал 30 побед в ММА и ушёл непобеждённым, однако с его потерей он может завершить карьеру.

Борец

Абдулманап сам был спортсменом высокого уровня — выполнил норматив мастера спорта по вольной борьбе. В армии он начал заниматься дзюдо и самбо и до последнего времени поддерживал себя в хорошей спортивной форме. Хотя сам Нурмагомедов-отец говорил, что его пик физической формы пришёлся на возраст 32-33 года, в более зрелые годы он выделялся среди ровесников. По словам очевидцев, в возрасте старше 55 лет его никто не мог побороть, а во время визита в Дагестан Олега Тактарова Нурмагомедов вызвал его на ковёр и сумел победить.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Заразившись коронавирусом, Абдулманап поначалу не придавал значения болезни. Рассчитывал перенести недуг на ногах, как это было с обычными простудами, и продолжал тренировки. Даже будучи госпитализированным, он игнорировал предписания врачей и продолжал делать зарядку у себя в палате, не представляя возможных последствий. Нурмагомедов-старший учил своих учеников никогда не сдаваться и сам боролся за свою жизнь до последнего.

Тренер

В 2019 году Абдулманап был официально включён в Книгу рекордов России как тренер, воспитавший наибольшее количество чемпионов мира по боевому самбо — 18. Хабиб — это лишь верхушка айсберга, огромной плеяды талантливых бойцов, прошедших школу Нурмагомедова. Ближайший его товарищ Ислам Махачев также успешно выступает в UFC, и именно его Абдулманап видел будущим преемником своего сына на посту чемпиона в лёгком весе.

Вместе с ними он воспитал и сделал чемпионами двух племянников, а также таких известных бойцов ММА, как Шамиль Завуров и Рустам Хабилов. Несмотря на то что в последние годы Хабиб готовился к боям в одном из лучших лагерей США American Top Team, всю базовую работу он продолжал делать в Дагестане под руководством отца, который был для него самым требовательным и жёстким наставником. Он первым бы заметил снижение требований сына к себе или падение его физической формы.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Лидер

Абулманап Нурмагомедов учил своих воспитанников не только приёмам на ковре, но и правильному отношению к жизни и приходящим успехам. Он открыто давал советы своим воспитанникам, выступал на различных семинарах и фестивалях. К примеру, когда Махачев начал зарабатывать приличные гонорары в UFC, он первым выразил обеспокоенность его семейным положением. По мнению наставника, женитьба на хорошей девушке могла бы уберечь ученика от звёздной болезни.

Говоря о первом лице в команде Хабиба, его основной менеджер и один из самых влиятельных людей в мире ММА Али Абдель-Азиз называл именно отца. По его словам, он с командой мог рассмотреть десятки различных вариантов дальнейшей карьеры чемпиона UFC, но окончательное решение и последнее слово было за Абдулманапом. При этом Хабиб всегда прислушивался к выбору отца.

Владимир Путин, Абдулманап и Хабиб Нурмагомедов kremlin.ru

Мудрец

То же самое можно сказать и о других вопросах в жизни близких людей. Нурмагомедов-старший был авторитетом в хорошем смысле слова для всего Дагестана. По словам Камила Гаджиева, он неоднократно успешно разрешал споры и конфликты с участием земляков, а на турнирах по единоборствам всегда высказывал своё веское слово относительно судейского решения. Именно он погасил эмоции в зале, когда обе стороны были недовольны ничейным исходом в поединке Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева.

Даже во время конфликта жителей Дагестана и Олега Тактарова, раскритиковавшего в интервью отдельных представителей республики, именно Нурмагомедов-старший погасил лишние эмоции и призвал всех земляков прекратить писать оскорбления в адрес известного бойца и актёра. Затем он пригласил Тактарова в гости, где устроил ему тёплый приём по всем законам кавказского гостеприимства.