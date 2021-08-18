Олимпийский чемпион Батыргазиев рассказал, поучаствует ли в Играх-2024

Олимпийский чемпион Токио-2020 по боксу Альберт Батыргазиев рассказал, собирается ли участвовать в следующих Олимпийских Играх (в Париже-2024).
Я собираюсь там участвовать, это даже не обсуждается. Цикл короткий, всего три года, отчёт уже пошёл, — передаёт слова Батыргазиева корреспондент NEWS.ru.
Батыргазиев выступает в весовой категории до 57 кг. В финале олимпийского турнира в Токио 23-летний спортсмен одержал победу над американцем Дьюком Рэганом.
Всего в активе российской боксёрской команды пять медалей ОИ: одно золото, одно серебро и три бронзы.