Олимпийский чемпион Батыргазиев рассказал, поучаствует ли в Играх-2024

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Президент Международной федерации ММА (IMMAF) британец Керрит Браун рассказал, какие надежды он возлагает на Россию в развитии своего вида спорта.

Наш спорт пока ещё не везде узнаваем, то мы вместе боремся за повышение его узнаваемости во всём мире. Для этого нам важны такие сильные федерации, как в России, где они...