Пётр Ян по прозвищу Беспощадный стремительной молнией ворвался в элиту легчайшего веса UFC. За два года и шесть боёв он добился права сразиться за оставленный вакантным титул чемпиона и завоевал его в поединке с бразильцем Жозе Алду. NEWS.ru, разбирает потенциальных будущих соперников нового короля богатого на таланты дивизиона.

Первый и официальный

Американец Алджемейн Стерлинг уже завоевал статус официального претендента на титул, победив в элиминаторе Кори Сэндхагена, и теперь Ян будет обязан с ним встретиться до конца года. Возможно, их бой даже станет главным событием вечера. Стерлинг выглядит самым неприятным из возможных соперников Яна, так как обладает хорошей борцовской базой и чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу. При этом в последних поединках он улучшил свои навыки в стойке.

В бою с Алду Ян показал очень хорошую защиту от переводов в партер и джиу-джитсу, однако Стерлинг способен поставить перед ним самые серьёзные задачи со времён его противостояния в двух поединках с Магомедом Магомедовым в АСВ, первый из которых он проиграл. Особенно темнокожий американец опасен в положении из-за спины, откуда он может быстро выйти на удушающий приём.

Чемпион в отпуске

В том, что так называемый «тройной чемпион» Генри Сехудо окончательно повесил перчатки на гвоздь, сейчас не уверен никто. Американец мексиканского происхождения стал первым олимпийским чемпионом по вольной борьбе, который добрался до пояса UFC, причём стал чемпионом как в наилегчайшем, так и в легчайшем весе. Об уходе из спорта он заявил в самый неожиданный момент после победы на майском турнире над Домиником Крусом.

Возможно, это связано с отсутствием выгодных финансовых предложений и нежеланием рисковать дальнейшим наследием, однако когда угроза коронавируса сойдёт на нет, а боец почувствует былой голод до больших сражений, у него будут все шансы получить бой за титул с Петром Яном вне очереди. При этом этот бой двух ярчайших представителей разных бойцовских стилей способен возглавить и номерной турнир.

Возвращение после допинг-скандала

Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ти-Джей Диллашоу всегда фигурировал в списке желаемых соперников Яна ещё до допинговой дисквалификации и лишения титула. Этот боец схож по стилю с Петром. Его козыри — лёгкое перемещение на ногах и удары с дистанции. Поединок с Яном стал бы интересной тактической дуэлью двух боксёров, однако чтобы получить на него право, Диллашоу надо восстановить свою репутацию победой после возвращения.

В январе 2019 он проиграл Сехудо бой за титул чемпиона в наилегчайшем весе, после чего сдал положительный тест на эритропоэтин, препарат для повышения выносливости, который чаще применяют в циклических, чем в боевых видах спорта. После этого он получил двухлетнюю дисквалификацию, извинился и оставил свой пояс добровольно, но уже в начале 2021 года может вернуться в дело.

Ещё одна бразильская легенда

Марлон Мораэс — один из самых уважаемых бойцов в истории легчайшего дивизиона. Своё имя он сделал в лиге World Series of Fighting, где на протяжении двух лет успешно владел и защищал чемпионский пояс, а с переходом в UFC стал одной из главных звёзд и там. Мораэс побеждал таких топовых соперников, как Стерлинг, Джимии Ривера и Рафаэль Ассунсау, причём делал это досрочно и крайне эффектно.

В начале боя с Сехудо за вакантный титул он также имел преимущество и лишь в третьем раунде отдал инициативу сопернику. В бою с соотечественником Жозе Алду ему отдали победу судьи, но не все специалисты согласились с официальным вердиктом, а потому Алду получил титульный бой уже следом, а Мораэсу стоит ещё его заслужить. 32 года — возраст бойцовской зрелости, а для лёгких весов весьма критичный, а потому шанс снова сразиться за титул может выпасть Мораэсу разве что в следующем году.

Копия Макгрегора

Рано или поздно американский боец ирландского происхождения Шон О'Мэлли получит право на титульный бой, и UFC сделает всё, чтобы путь харизматичного парня из штата Монтана оказался не слишком тернист. После того как он эффектно вырубил ветерана Эдди Уайнленда, О'Мэлли попал в топ-15 рейтинга своего веса и провозгласил себя лучшим ударником в дивизионе. Более того, он уже начинает троллить Яна и бросать ему вызовы.

Конечно, пока ударная техника россиянина смотрится предпочтительней, но О'Мэлли молод, постоянно работает над собой и имеет антропометрическое преимущество над любым бойцом легчайшего веса. Яну будет непросто выйти с ним на комфортную дистанцию, а через пару лет американец точно будет готов к конкурентному бою за пояс. Возможно, он станет столь же эпохальным событием, как битва Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором.