Известный боксер признался, что футболка с Путиным помогает ему в постели Боксер Джонсон: футболка с Путиным делает меня сильнее в постели

Фото: Pavel Kashaev,/Global Look Press

Кевин Джонсон

Американский боксер Кевин Джонсон, известный боями с Майком Тайсоном, Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри, рассказал в интервью NEWS.ru, что футболка с изображением президента России Владимира Путина помогает ему в жизни. По его словам, в ней он спит, ест и занимается любовью. В этой футболке 43-летний боксер появился на взвешивании перед боем с россиянином Марком Петровским.

Она делает меня сильнее везде, даже в постели! Но если серьезно, давайте я так скажу: Путин — один самых уважаемых и почитаемых людей в мире. И я к нему отношусь именно так. Не хочу, чтобы эта моя шутка выглядела неуважительно. Но я действительно часто надеваю эту футболку из уважения к президенту России, люди со мной фотографируются, когда я ее ношу, — сказал Джонсон.

Ранее сообщалось, что Джонсон решил получить российский паспорт и взял себе новое имя в честь президента России. Теперь американца зовут Кевин Владимирович. По его словам, после этого шага он ощущает себя полностью русским.

18 августа Джонсон проиграл Петровскому раздельным решением судей. В активе Джонсона 36 побед (20 — нокаутом), 21 поражение и две ничьих.