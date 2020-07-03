Канделаки назвала смерть отца Хабиба Нурмагомедова потерей для спорта

https://static.news.ru/photo/8d2814ae-bd47-11ea-aab1-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выразила соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера по самбо Абдулманапа Нурмагомедова.

Искренне соболезную родным Абдулманапа Нурмагомедова. Это большая потеря и для нашего спорта, — написала она в своём Telegram-канале.

О кончине Абдулманапа Нурмагомедова ранее сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова умер 3 июля на 58-м году жизни.

В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после COVID-19.

Нурмагомедов был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России, а также старшим тренером сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Согласно официальным данным, Нурмагомедов за свою тренерскую карьеру воспитал 18 чемпионов мира.

Ранее соболезнования семье тренера выразили известные деятели культуры и спорта, а также президент России Владимир Путин. Похороны спортсмена хотят провести в селе Кироваул в Кизилюртовском районе Дагестана, писал NEWS.ru.