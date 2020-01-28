Ровно год назад Соединённые Штаты ввели санкции против нефтяной отрасли Венесуэлы, серьёзно осложнив ей возможности для добычи и продажи сырья. За это время страна с самыми большими запасами нефти в мире, по разным данным, потеряла практически треть своего производства и экспорта. Вместе с тем, по мнению экспертов, вынужденный частичный уход венесуэльского чёрного золота помог поддержать мировые цены. Кроме того, страны ОПЕК+ смогли обойтись меньшим сокращением собственной добычи для создания баланса на нефтяном рынке.

Ограничения касались государственной нефтегазовой компании PDVSA. Вашингтон блокировал её активы и счета в своей юрисдикции и запретил всем американским предприятиям и физическим лицам проводить с ней какие-либо финансовые операции.

Результатом санкций стало сокращение экспорта нефти из Венесуэлы. По итогам 2019 года, поставки сократились на 32%, сообщило Reuters со ссылкой на данные PDVSA и компании Refinitiv Eikon. Если в начале прошлого года страна отправляла на мировой рынок 1,4 млн баррелей в сутки, то в конце — лишь 1 млн. В агентстве отметили, что экспорт сырья из страны мог сократиться ещё больше, если бы его покупатели не приобретали нефть через посредников и не использовали схемы доставки через транзитные порты, чтобы скрыть происхождение груза.

Главным рынком сбыта венесуэльской нефти в 2019 году, по оценке Reuters, стал Китай, принимающий ежедневно по 319,5 тысячи баррелей. За ним следуют Индия и страны Европы.

Между тем, до введения санкций основным покупателем венесуэльского чёрного золота были сами Соединённые Штаты. По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минфина США, за январь 2019-го американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) импортировали из Венесуэлы 19,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов — это порядка 630 тысяч баррелей в сутки. Затем в течение нескольких месяцев этот импорт упал практически до нуля.

Резкое сокращение поставок за рубеж сказалось на добыче сырья. По данным, которые приводятся в докладах Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК), в 2018 году Венесуэла в среднем производила 1,35 млн баррелей в сутки, а в I квартале 2019-го этот показатель упал до 975 тысяч баррелей, во II — до 776 тысяч, в III — до 714 тысяч. Минимального уровня добыча достигла в сентябре 2019 года — 644 тысяч, но дальше поднялась и стабилизировалась в районе 700 тысяч баррелей в сутки.

Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В настоящее время Венесуэла добывает и экспортирует в основном те объёмы, которые обеспечивают возврат средств России и Китаю, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Российская компания «Роснефть» и китайская CNPC давали Венесуэле предоплату в качестве топливного кредита, и в дальнейшем на эту сумму они должны были выбрать соответствующие объёмы нефти, что сейчас и происходит. «Роснефть», в частности, поставляет это сырьё на нефтеперерабатывающий завод в Индии, которым она частично владеет, Китай — на свои НПЗ. Как только обязательства закончатся, добыча и экспорт могут упасть ещё больше. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

При этом он полагает, что Китай и Россия всё же будут поддерживать производство хотя бы на минимальном уровне на тех проектах в Венесуэле, где они работают. Именно это участие и выручит Каракас в дальнейшем, уверен Юшков.

Он отмечает, что санкции — далеко не единственная проблема венесуэльской нефтяной отрасли. Там низкая квалификация рабочих, поскольку многие хорошие специалисты, прошедшие обучение в США, покинули страну ещё во время президентства Уго Чавеса. К тому же нефтяные деньги забирались из отрасли и шли в бюджет страны, а для развития производства средств почти не оставалось, поясняет эксперт.

В поисках выхода власти Венесуэлы могут пойти на неожиданный шаг. Президент государства Николас Мадуро предложил приватизировать государственную компанию PDVSA при участии крупных международных корпораций, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Среди заинтересованных в переговорах предприятий называют «Роснефть», испанскую Repsol S.A. и итальянскую Eni S.p.A. Речь идёт о возможности частичной приватизации PDVSA путём конвертации части долга венесуэльской госкомпании в акционерный капитал.

ОПЕК+ в помощь

Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Венесуэла — член ОПЕК, который участвует в соглашении о сокращении добычи ОПЕК+, чтобы подержать сырьевые котировки на приемлемом уровне. По этому договору, страны в I квартале 2020 года должны снизить производство в общей сложности на 1,7 млн баррелей в сутки. Впрочем, венесуэльская сторона, также как и находящийся под санкциями Вашингтона Иран, в сделке не участвуют — их сокращение идёт и так.

Эксперты полагают, что снижение добычи в Венесуэле отчасти поддержало мировые цены и позволило всем остальным нефтедобытчикам либо наращивать, либо не так сильно сжимать собственное производство.

В плюсе оказались, в частности, американские нефтяные компании, которые смогли увеличить свою долю на мировом рынке, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Сокращение добычи в Венесуэле и Иране стало одной из причин, почему, несмотря на замедление мировой экономики, цены на нефть остаются на комфортном уровне. Возможно, это предотвратило сценарий более серьёзного снижения котировок из-за увеличения предложения со стороны США и других стран, не входящих в ОПЕК+. Сергей Суверов старший аналитик «БКС Премьер» старший аналитик «БКС Премьер»

По его мнению, сокращение добычи в Венесуэле подняло уровень сырьевых котировок в среднем на $1-2 за баррель.

Страны ОПЕК+ также выиграли от сложившейся ситуации, полагает Игорь Юшков. Им не пришлось сокращать ещё большие объёмы для достижения приемлемого уровня цен.

Вряд ли стоимость нефти сейчас была бы другой — просто кому-то пришлось бы сильнее уменьшать добычу — или добровольно ОПЕК+ или вынужденно американским сланцевым компаниям, у которых себестоимость производства довольно высокая, — пояснил специалист.

Он полагает, что в I квартале этого года котировки эталонной марки Brent будут торговаться в районе $55-65 за баррель.

Снижение добычи в Венесуэле и запрет американским компаниям покупать у неё нефть играют на руку российским нефтедобытчикам, отмечает аналитик группы компаний «ФИНАМ» Сергей Дроздов. Он поясняет, что в России производятся более тяжёлые сорта нефти, схожие с теми, что США раньше импортировали из Южной Америки.

Такого же мнения придерживаются в Министерстве экономического развития РФ, которое считает, что американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли Москве нарастить экспорт чёрного золота в 2019 году. Согласно данным таможенной статистики за январь-ноябрь 2019 года, физические поставки в Штаты выросли в три раза — с 1,38 млн тонн до 4,28 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт нефти в Америку увеличился с $0,74 млрд до $1,95 млрд.

Эксперты полагают, что санкции США против нефтяной отрасли Венесуэлы останутся как минимум до того момента, пока Николас Мадуро находится у власти. Зато в случае отмены ограничений это в краткосрочной перспективе может негативно сказаться на сырьевых котировках, полагает Сергей Дроздов. Эксперт уверен, что биржевые спекулянты не упустят возможность отыграть столь важную новость.