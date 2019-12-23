Когда долгожданный отпуск становится уже неизбежным, так же неизбежно возникает вопрос: а на что мы там будем фотографировать? И не только себя, а ещё величественные храмы, малиновые закаты над морем, красивые десерты и обворожительных девушек на пляже. Поехать за впечатлениями и не привезти их в оцифрованном виде, а потом не разложить по соцсетям и Instagram кажется не просто немыслимым, а уже даже неприличным. По крайней мере, друзья подумают, что вы мертвы, если улетели в Испанию неделю назад, а в Facebook до сих пор нет радостной фотки «Я держу за макушку храм Саграда Фамилия».

Но какой набор фототехники при этом взять, чтобы и снимки выглядели достойно, и плечо не ныло каждый день от увесистой сумки со всеми этими «тушками», объективами, фильтрами-зарядниками? А может, просто обойтись камерой смартфона или положить портативную «мыльницу» в карман, все же так делают?

Давайте расскажу, как этот вопрос радикально решил я и ещё множество фотографов, совсем недавно не выходивших из дому без тяжеленного фоторюкзака.

4 варианта в дорогу

Вариант с низкобюджетными «мыльницами» отметаем сразу: их время давно ушло, современные смартфоны фотографируют намного лучше. Скоро классические компакты на рынке и вовсе вымрут, как в своё время канули в Лету mp3-плееры.

Смартфон, в свою очередь, при всём удобстве никак не может заменить классические фотосистемы, поскольку обладает неустранимыми минусами. У него отсутствует оптический зум (некоторые попытки его внедрить так и остались экспериментами), светочувствительность очень низкая, скорость работы — тоже. Сами снимки грешат неестественными цветами, неправильной геометрией объектов, плоским изображением без глубины резкости и тому подобными пороками. Все же помнят, что при групповом селфи лицо человека, попавшего в край снимка, становится похожим на ряху отъевшегося прапорщика? Возможно, через много лет техника дойдёт до такого совершенства, что сможет побороть законы физики, но к тому времени для нас уже актуальнее будут домашние тапки и тёплый туалет, чем дальние странствия.

Так что же, альтернативы классической БЧК (Большая Чёрная Камера) нет? Так и придётся таскать на себе по жаре эти кеноно-никоновские гробы со стёклами?

Слава богу, уже нет! Стандартные крупногабаритные «зеркалки» в последние 3-4 года стремительно вытесняются новым классом беззеркальной техники. Она являет собой разумный компромисс между качеством изображения и габаритами. И если в специальных видах съёмки (студийной, спортивной, макро, фуд-фото и т.д.) по-прежнему царит классика, то в дорогу продвинутые фотолюбители всё чаще берут с собой системы без оптического видоискателя.

«Беззеркалки» рулят

Эту проблему я решил для себя так: беру в дорогу недорогой беззеркальный аппарат (25 тысяч рублей) и к нему универсальный зум-объектив 14–150 мм с защитой от попадания влаги (33 тысячи). Он решает главную проблему отдыхающего человека: нужный объект находится очень далеко, а попасть к нему сложно, долго или вовсе невозможно. Например, храм на горе. Или корабль вдали. Если предстоит какая-то ответственная коммерческая съёмка (для блога, например), то «тушка», то есть основное тело камеры, меняется на другую, в четыре раза дороже. Да, по ценам «беззеркалки» пока что на уровне средней классики...

Но зато не по размерам и весу! Давайте сравним с обычным 5-дюймовым смартфоном. Как видите, по длине и высоте они практически одинаковы. Толщина, конечно, разная, но надо же чем-то платить за качество и универсальность!

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И сравните теперь с серьёзным зеркальным аппаратом, на который накручен телевик 70–200 мм.





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Разница габаритов, веса и цены — в несколько раз. А результаты съёмки, публикуемые в Интернете, вполне сравнимы. «Так зачем платить больше?» — задали себе вопрос несколько знакомых блогеров-фотографов и продали свой парк зеркальной техники, сменив её на беззеркальные устройства. И довольны необыкновенно!

Дальнобойная практика

Давайте рассмотрим применение «беззеркалки» начального уровня на конкретных примерах.

Паром Искья — Неаполь. Блондинка сидит весьма далеко и очень романтично, но подходить и нагло снимать её не получится. Бойфренд рядом, а ещё во многих странах нужно брать чуть ли не письменное разрешение у фотографируемой личности.

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Я лишь приподнимаюсь со своего кресла и делаю снимок через весь паром, с 30 метров. Снимок резкий, небольшое размытие дальнего плана присутствует.

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Но если надо, этим же аппаратом можно нашлёпать вполне неплохие пейзажи. Например, небольшого, но живописного бразильского городка.

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Ночная съёмка — ещё одна сильная сторона беззеркальных систем. Здесь снималось ночью, при скудном освещении, без штатива. Никакому смартфону никогда не видать такой картинки. Шумов и зернистости нет даже при просмотре на больших мониторах.

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Отдельный разговор — о портретах. Увы, в наш век безудержной публичности, когда весь контент вываливается в Интернет, всё труднее уговорить людей попозировать для фотосъёмки. Они попросту боятся. С дальнобойной компактной техникой никого просить не нужно. К тому же она похожа на обычную туристическую «мыльницу» и не привлекает повышенного внимания на улицах, как БЧК. Так что вполне можно схватить натуральные эмоции и естественное поведение парижского клошара с противоположной стороны улицы.

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Или сценку с пожилыми резидентами Амстердама. Расстояние до них — около 40 метров, времени думать и приближаться не было.

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Резюмируя сказанное

Если вы профессиональный фотограф и зарабатываете этим деньги, вам мои советы не нужны. Навьючивайте на себя тяжеленный фоторюкзак и не нойте.

Если вы путешествующий любитель качественной фотографии — ваш выбор беззеркальных камер очевиден. Покупаете по своему бюджету и потребностям, а старую «зеркалку» продаёте любителям тяжестей.

Если вам нужны просто селфи с пляжа для Facebook или «ВКонтакте» — берите с собой хороший смартфон и не парьтесь. Подумаешь, никто не сможет оценить красоту мест, где вы побывали. Зато у вас богатый внутренний мир!