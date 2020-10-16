Эксперт по этикету раскрыла, как обескуражить хама в магазине 

https://static.news.ru/photo/fd826b74-0eea-11eb-9dec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Röder / CHROMORANGE/Global Look Press

Тихий голос поможет обескуражить любого хама, рассказала в интервью NEWS.ru специалист по светскому и деловому общению и межкультурным коммуникациям Татьяна Полякова.

Нет ничего более ранящего и обескураживающего, чем тихий голос и подчёркнутая вежливость. И ничто так не украшает, как вежливость, — подчеркнула Полякова.

Кроме того, по её мнению, есть один универсальный способ расположить к себе — улыбаться. Полякова уверена: искренность украшает. При этом эксперт неоднократно отмечала, что правила этикета для того и нужны, чтобы их нарушать.

Ранее Полякова дала совет, как вести себя девушке на знакомстве с родителями своего возлюбленного, писал NEWS.ru.

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