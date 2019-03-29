В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения великого классика русской литературы Ивана Сергеевича Тургенева. Оказывается, автор знакомых нам со школы произведений любил писать эпиграммы на коллег по писательскому цеху, был заядлым шахматистом, а также именно он открыл многих русских писателей для Европы. Директор Библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева Ромуальд Ромуальдович Крылов-Иодко рассказал News.ru об интересных фактах из жизни русского писателя.

Эпиграмма на Ф. М. Достоевского

Тургенев любил писать эпиграммы (эпиграмма была в то время модным жанром) разного содержания: дружелюбные, забавные, карикатурно изображая привычки людей и способы их выражаться.

Одна из таких эпиграмм написана Тургеневым на, как он считал, зазнавшегося Достоевского.

«Рыцарь горестной фигуры!

Достоевский, юный пыщ,

На носу литературы

Ты вскочил, как яркий прыщ»

Эта эпиграмма привела к ссоре двух писателей, продолжавшейся более 20 лет.

Ссора с Львом Николаевичем Толстым

Инициатором ссор с Тургеневым частенько был граф Лев Толстой. Однажды в пылу пререканий (речь шла о воспитании дочери Ивана Сергеевича — Полины) Тургенев вызвал Толстого на дуэль. Благодаря друзьям писателей выяснения отношений не произошло, но они 17 лет не общались друг с другом. Правда, Тургенев первым написал Толстому о необходимости примирения.

«Обеды пяти»

В 1860–1870-х годах Тургенев знакомится со многими деятелями культуры во Франции, особенно близко он сошёлся с молодыми писателями: Э. Золя, А. Доде, Ги де Мопассаном и Э. Гонкуром. Душой писательской кампании был Г. Флобер, который стал самым близким его другом во Франции.

Застолье классиков. А. Доде, Г. Флобер, Э. Золя, И.С. Тургенев Wikimedia Commons

Все они обычно встречались у Флобера на обедах на улице Мурильо в Париже. Там у французского друга была небольшая квартирка, обставленная в алжирском вкусе. Кроме посещений Флобера, литераторы виделись в ресторанах Риша и Пеле. Эти «обеды пяти освистанных драматургов» вошли в историю литературы, так как на них поднимались самые разные темы: об особенностях литературы, структуре французского языка, обсуждались вопросы литературного вкуса, искусства, помимо прочего писатели читали свои новые произведения и обсуждали их: «Мы толковали друг с другом по душам, открыто, без лести, без взаимного восхищения», — писал А. Доде.

Русская экспансия Тургенева

Тургенева современники называли «русским европейцем». Он не просто жил за границей, но и всячески способствовал тому, чтобы на Западе знали и ценили русскую культуру, а в России — зарубежную. По его инициативе и с помощью Луи Виардо, мужа Полины, а потом и писателя Проспера Мериме были переведены на французский язык произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, сочинения писателей-современников. Тургенев также всячески способствовал переводам и публикациям произведений французских писателей в России.

«И.С. Тургенев на охоте» (1879 год). Н.Д. Дмитриев-Оренбургский Wikimedia Commons

Тургенев и шахматы

Тургенев был заядлым шахматистом. Французские коллеги по шахматной доске удостоили его почётного звания «Рыцарь слона».