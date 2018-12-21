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Персонажи «Союзмультфильма» начнут защищать животных

Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press

культура [ версия для печати ]

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и «Союзмультфильм» договорились о сотрудничестве на регулярной основе. Персонажи студии появятся в проектах фонда.

В частности, «Союзмультфильм» включён в партнёры бизнес-клуба «Панда». Председатель правления студии Юлиана Слащева заявила, что сотрудничество с WWF — большая честь.

«Я думаю, что у этого взаимодействия большой потенциал к развитию. Любовь к природе, бережное отношение к её ресурсам — одни из тех высоких ценностных ориентиров, на которых основаны сюжеты наших мультфильмов», — сообщила она.

По её словам, «Союзмультфильм» намерен рассмотреть различные варианты интеграции персонажей в проекты фонда. Таким образом организации намерены привить детям понимание того, как прекрасна и в то же время уязвима Земля, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что через пять лет численность амурских тигров может вырасти до 700 особей. В настоящее время популяция этих редчайших кошек составляет 500 особей.


#Союзмультфильм #животные #WWF
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