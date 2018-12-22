Перезагрузку пиратской саги доверили сценаристам «Дэдпула»

https://news.ru/storage/news/cb46371dd2af273207cfdff304897f46/92ec0726-8128-4680-bd65-9d46902ae260_850.jpg Walt Disney Pictures

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На краю Света »

Компания Disney намерена перезапустить франшизу «Пираты Карибского моря» и для разработки сюжета новой серии пригласила сценаристов «Дэдпула» Пола Верника и Ретта Риза. Об этом рассказал руководитель кинопроизводства Шон Бэйли.

По его словам, Disney хочет привнести в пиратскую сагу «новую энергию и жизненную силу». Бэйли полагает, что Верник и Риз способны оживить серию.

Представитель кинокомпании также подтвердил информацию о том, что актёр Джонни Депп, игравший роль капитана Джека Воробья в пяти фильмах пиратской саги, в новой части не появится. Кем его заменят, Бэйли не уточнил.

Ходят слухи, что главным героем может стать некая женщина-пират, передаёт портал Movieweb. При этом поклонники «Пиратов» несколько скептически относятся к такой идее.

Ранее News.ru сообщил, что Disney снимает ремейк мультфильма «Король Лев». Картина выйдет на экраны в середине 2019 года. Как и в предыдущем мультфильме, в ней будет звучать музыка Элтона Джона.