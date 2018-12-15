Кончаловский призвал выделять больше денег на детское кино

https://news.ru/storage/news/71904fa5664a6f38d6b8985afc4911bd/8c9363e0-9c3b-416b-b4b0-cd47eb97b88c_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Андрей Кончаловский

Режиссёр Андрей Кончаловский считает, что Фонд кино должен иметь отдельную статью бюджета для поддержки детского кинематографа.

«Я бы попросил сделать отдельный бюджет и внимание к такому вопросу как кинематограф для детей. Вот в министерстве культуры есть отдельная статья, а в Фонде кино это не разделено», — заявил он на заседании Совета по культуре и искусству при президенте РФ.

Ранее News.ru писал, что режиссёр и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков считает обидным, что западное кино собирает в российском прокате миллиарды. Он полагает, что зарубежные фильмы нужно дозировать.

