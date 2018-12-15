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Кончаловский призвал выделять больше денег на детское кино

Андрей Кончаловский Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Андрей Кончаловский

культура [ версия для печати ]

Режиссёр Андрей Кончаловский считает, что Фонд кино должен иметь отдельную статью бюджета для поддержки детского кинематографа.

«Я бы попросил сделать отдельный бюджет и внимание к такому вопросу как кинематограф для детей. Вот в министерстве культуры есть отдельная статья, а в Фонде кино это не разделено», — заявил он на заседании Совета по культуре и искусству при президенте РФ.

Ранее News.ru писал, что режиссёр и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков считает обидным, что западное кино собирает в российском прокате миллиарды. Он полагает, что зарубежные фильмы нужно дозировать.


#Кончаловский #Фондкино
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