Кончаловский призвал выделять больше денег на детское кино

Режиссёр Андрей Кончаловский считает, что Фонд кино должен иметь отдельную статью бюджета для поддержки детского кинематографа.
«Я бы попросил сделать отдельный бюджет и внимание к такому вопросу как кинематограф для детей. Вот в министерстве культуры есть отдельная статья, а в Фонде кино это не разделено», — заявил он на заседании Совета по культуре и искусству при президенте РФ.
Ранее News.ru писал, что режиссёр и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков считает обидным, что западное кино собирает в российском прокате миллиарды. Он полагает, что зарубежные фильмы нужно дозировать.